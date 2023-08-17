Головне за четвер: Коли НБУ відпустить курс, найкращі ризикові страховики та зростання долара

Уповільнення інфляції, рекордно високі ЗВР та відносна стабільність на валютному ринку змусили експертів знову заговорити про можливість відпустити курс у вільне плавання. Тим паче, що така перспектива відображена у зобов'язаннях України перед МВФ. «Мінфін» розбирався, коли і в якому вигляді Нацбанк може зважитися на такий крок.

Нацбанк назвав 20 найкращих ризикових страховиків України

Національний банк визначив двадцятку найкращих ризикових страховиків України за зібраними чистими преміями за I півріччя 2023 року.

Як купити житло в Чехії: в яких районах живуть українці і скільки платять за квадрат

Чехія прийняла понад 325 тис. біженців із України, частина з яких тепер розглядає можливість залишитися у країні назавжди. Актуальності набирає питання придбання власного житла. Чи легко українцям купити «чеські квадрати» та на які бюджети їм варто розраховувати, дізнавався «Мінфін».

Найман та Козирев: До чого призведе плаваючий курс. Курс валют восени. Депозитні сертифікати. Гроші військових (відео)

Олексій Козирев поговорив з Еріком Найманом — українським економістом, співзасновником компанії HUG'S та інвестиційної компанії Capital Times — про плаваючий курс та інфляцію, про валютні резерви НБУ, вимоги МВФ, депозитні сертифікати, курс валют восени та багато іншого.

В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан до 15 листопада

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Готівковий курс долара сьогодні піднявся вище 38 грн/$

У четвер, 17 серпня, готівковий курс долара піднявся вище за 38 грн за долар. Востаннє долар сягав 38 грн/$ досить давно, 17 квітня, після чого тримався нижче.