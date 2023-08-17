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17 серпня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за четвер: Коли НБУ відпустить курс, найкращі ризикові страховики та зростання долара

Коли НБУ відпустить курс і скільки після цього коштуватиме долар

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Джерело: Мінфін
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