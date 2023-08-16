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16 серпня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за середу: Кращі дні для купівлі валюти, ставки за депозитами та міфи про ШІ

Кращі дні для купівлі валюти: чи правда, що 1 та 15 числа долар і євро в обмінниках дорожчі

«Не варто купувати готівкову валюту 1 та 15 числа», — якось порадив журналісту «Мінфіну» один із фінансистів. Мовляв, саме цими днями обмінники виставляють вищі цінники. Редакція вирішила перевірити, чи варто дотримуватися цієї поради, аби закупитися ВКВ дешевше.

Цього року зросла кількість заявок на реєстрацію нових небанківських фінустанов — НБУ

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну різко скоротилася кількість заявок на реєстрацію нових фінансових та лізингових компаній. Про це йдеться в офіційній відповіді Національного банку на запит «Мінфіну».

НБУ розповів, які банки залишали та куди несли свої гроші приватні клієнти у червні

Зниження ключової ставки НБУ змусило банки активніше переглядати свої депозитні пропозиції. А це означає, що найближчим часом посилиться і міграція вкладників, які шукатимуть кращого сервісу та вищої дохідності своїх заощаджень. Як за останні два тижні змінилися ставки за депозитами у великих банках і як гроші приватних клієнтів перетікають із одних фінустанов до інших, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Америка буде вам винна: навіщо купувати US Treasuries

Казначейські облігації, трежеріс, часто зустрічаються у розмовах експертів із фінансових ринків. Що це за папери, чому вони важливі для інвесторів усіх калібрів і скільки на них наразі заробляють, «Мінфіну» розповів інвестиційний аналітик Євгеній Тригубченко.

ChatGPT незабаром забере вашу роботу та інші міфи про ШІ: чи варто в них вірити

Вже майже рік ми спостерігаємо за небаченими темпами розвитку генеративного штучного інтелекту (AI). Кожного дня з’являються нові інструменти, і так само швидко поширюються різноманітні міфи про те, як штучний інтелект повстане проти людства. Які ще міфи про ШІ лякають зараз суспільство і чи варто їх сприймати серйозно, розповів співзасновник та CEO Gathers Богдан Пономар.

Джерело: Мінфін
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