Головне за понеділок: Втеча вкладників з Привату та полювання банків на гривню

Середина серпня на валютному ринку України знову мине динамічно. Визначатимуть настрої на ньому здебільшого внутрішні чинники та рішення Нацбанку, які також суттєво вплинуть на роботу банків та їхніх клієнтів уже в найближчій перспективі. Розкажемо про це докладніше.

Нове відео: Коли Україна стане майданчиком для військової промисловості? Військово-промисловий потенціал України

Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорить про військово-промисловий потенціал України.

Вкладники другий місяць поспіль закривають рахунки в Приватбанку — дані НБУ

Населення поступово залишає Приватбанк. Кількість приватних вкладників цієї держструктури у червні 2023 року скоротилася на 14,9 тис. осіб — з 23 909 145 до 23 894 209 фізосіб.