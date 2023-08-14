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14 серпня 2023, 20:00 Читать на русском

Головне за понеділок: Втеча вкладників з Привату та полювання банків на гривню

Курс долара та євро цього тижня: чому банки знову починають полювання на гривню

Середина серпня на валютному ринку України знову мине динамічно. Визначатимуть настрої на ньому здебільшого внутрішні чинники та рішення Нацбанку, які також суттєво вплинуть на роботу банків та їхніх клієнтів уже в найближчій перспективі. Розкажемо про це докладніше.

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Вкладники другий місяць поспіль закривають рахунки в Приватбанку — дані НБУ

Населення поступово залишає Приватбанк. Кількість приватних вкладників цієї держструктури у червні 2023 року скоротилася на 14,9 тис. осіб — з 23 909 145 до 23 894 209 фізосіб.

Приватбанк звітує про рекордні прибутки у першому півріччі (інфографіка)

У першому півріччі 2023 року державний Приватбанк отримав прибуток у розмірі 29,7 млрд грн, побивши свій попередній рекорд.

Гетманцев про блокування податкових накладних: Повністю розв’язати проблему неможливо

Повністю розв’язати проблему блокування податкових накладних «білого» бізнесу неможливо. Про це сказав в інтервʼю Forbes народний депутат, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Джерело: Мінфін
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