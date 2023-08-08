Порушення фінмону: в ПУМБІ відповіли стосовно штрафу майже на 11 мільйонів

Протягом останніх місяців ПУМБ працював у складних та форс-мажорних обставинах, намагаючись своєчасно адоптуватись до оновлених вимог НБУ, аби гідно пройти всі етапи перевірок регулятора. На впровадження деяких з них, на жаль, банку знадобилось більше часу, ніж було надано. Про це йдеться у повідомленні банку.

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Що кажуть в ПУМБі

«Недоліки, які виявив регулятор, банком вже виправлено. На технічне удосконалення систем та програмного забезпечення скеровано майже 20 млн гривень, що надає можливість використовувати новітні інструменти для підвищення ефективності роботи моніторингу та автоматичного контролю дотримання встановлених обмежень регулятора. Також, банк згідно з рекомендаціями НБУ, створив поетапний план дій з удосконалення процесів в цьому сегменті та розпочав його виконання. Нарахована сума штрафів вже сплачена на користь НБУ», — йдеться в повідомленні банку.

Як зазначили у пресслужбі, банк стійко проходить військовий період і абсолютно готовий до нових випробувань.

«ПУМБ завжди вчасно сплачує всі податки та виконує усі зобов’язання перед державою. За 2022 рік банк перерахував до держбюджету понад 1,5 млрд грн. За перше півріччя 2023 року сума перерахованих ПУМБ податків і зборів вже становила 945 млн гривень», — підсумували в банку.

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, Нацбанк в липні оштрафував три банки за порушення фінмону, серед яких банк ПУМБ — сума штрафу 10,85 мільйона гривень.