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8 серпня 2023, 17:26 Читать на русском

Порушення фінмону: в ПУМБІ відповіли стосовно штрафу майже на 11 мільйонів

Протягом останніх місяців ПУМБ працював у складних та форс-мажорних обставинах, намагаючись своєчасно адоптуватись до оновлених вимог НБУ, аби гідно пройти всі етапи перевірок регулятора. На впровадження деяких з них, на жаль, банку знадобилось більше часу, ніж було надано. Про це йдеться у повідомленні банку.

Протягом останніх місяців ПУМБ працював у складних та форс-мажорних обставинах, намагаючись своєчасно адоптуватись до оновлених вимог НБУ, аби гідно пройти всі етапи перевірок регулятора.

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Що кажуть в ПУМБі

«Недоліки, які виявив регулятор, банком вже виправлено. На технічне удосконалення систем та програмного забезпечення скеровано майже 20 млн гривень, що надає можливість використовувати новітні інструменти для підвищення ефективності роботи моніторингу та автоматичного контролю дотримання встановлених обмежень регулятора. Також, банк згідно з рекомендаціями НБУ, створив поетапний план дій з удосконалення процесів в цьому сегменті та розпочав його виконання. Нарахована сума штрафів вже сплачена на користь НБУ», — йдеться в повідомленні банку.

Як зазначили у пресслужбі, банк стійко проходить військовий період і абсолютно готовий до нових випробувань.

«ПУМБ завжди вчасно сплачує всі податки та виконує усі зобов’язання перед державою. За 2022 рік банк перерахував до держбюджету понад 1,5 млрд грн. За перше півріччя 2023 року сума перерахованих ПУМБ податків і зборів вже становила 945 млн гривень», — підсумували в банку.

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, Нацбанк в липні оштрафував три банки за порушення фінмону, серед яких банк ПУМБ — сума штрафу 10,85 мільйона гривень.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+25
Vlad UKR
Vlad UKR
8 серпня 2023, 18:20
#
Эра банковской тайны закончена. Теперь все, кто что хочет в банке, под прицелом). Государство дает намек, не нести деньги ни в один банк, ибо денег вы не получите пока не докажите где вы эти деньги взяли, собственно конец банковской системы как и ее тайны про вкладчиков) Все сделано для скорейшего закрытия оставшихся банков которые кое как еще плывут.
+
0
jakiro
jakiro
8 серпня 2023, 18:34
#
Факт, лише кеш
+
+30
Oleksii Ch
Oleksii Ch
8 серпня 2023, 18:55
#
А спробувати легально працювати та не схематозити?
+
0
Bitcoin
Bitcoin
8 серпня 2023, 18:33
#
Мы остановим швондеров или уедем?
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
8 серпня 2023, 18:55
#
Поїдь. З цивілізованих країн, що не вимагають походження завезених коштів поки що тільки Туреччина лишилась
+
0
yarg
yarg
8 серпня 2023, 18:58
#
Максимум — в ДНР вы уедете. там законов нет , финмона нет , вольница. сомневаюсь что вообще полиция есть…
+
0
Bitcoin
Bitcoin
8 серпня 2023, 18:58
#
ПУМБ был всегда очень въедливым с точки зрения финмониторинга (для физ лиц). Я бы сказал, самым или чересчур внимательным. И тут штраф. Наверно штраф по принципу проверок средней фирмы — съешь налоговую накладную, без штрафа проверка невозможна. Вперде в светлое налоговое будущее!
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 серпня 2023, 19:08
#
A может проблема не в финмониторинге, а в системе налогообложения, которая толкает людей в серые схемы? Может проблема совсем в другом? Или что людей массово заставляет кидаться в «мутняки»?
Самое смешное, что налоговая ловит всех от ФОПов до ЮРИКОВ — экспортеров и банков, а вот ни кто и никогда не прочтет новость что кого-то поймали за уклонение от уплаты налогов с дохода с передачи жилья в аренду. Такое впечатление что все сдают жилье будучи ФОПами и заключают договор аренды у нотариуса, переоформляют лицевой счет по количеству проживающих и тянут арендатора в полицию получать временную регистрацию.
Страна лицемеров!!!
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