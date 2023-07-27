Головне за четвер: Рейтинг МФО, відновлення е-декларування та ставка НБУ і ЄЦБ

Влада готується обмежити заробітки компаній, які пропонують населенню «гроші до зарплати». У відповідь фінансисти обіцяють посилити вимоги до отримувачів позик. Як ринок готується до роботи за новими правилами і які МФО пропонують позики за найнижчими ставками сьогодні, — у новому огляді «Мінфіну».

Нацбанк знизив облікову ставку до 22%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних із 28 липня.

2% податок для ФОПів скасовано: як розпрощатися з пільгою правильно

Закон № 3219-IX підписаний Президентом. Він став чи не одним із найобговорюваніших серед бізнесу протягом останніх тижнів. Як підприємці повертатимуться до старих правил оподаткування, «Мінфіну» розповіла Яна Михайлюк, адвокат, радник Totum LF.

Рада підтримала у першому читанні відновлення е-декларування

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 9534 про відновлення електронного декларування.

ЄЦБ знову підвищив усі три ключові відсоткові ставки

Європейський центральний банк підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 0,25 процентного пункту. Базову процентну ставку за кредитами збільшено до 4,25%, ставку за депозитами — до 3,75%, ставку за маржинальними кредитами — до 4,50%.

Нова облікова ставка від НБУ: чому це стосується кожного українця. Прогноз курсу валют (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: НБУ знову ухвалює рішення по обліковій ставці: чому це стосується кожного українця; Прогноз курсу долара та євро на період з 27 липня по 2 серпня.

У 2023 році українська земля подорожчала ще на 20%: коли ціни зростуть до рівня європейських

Ринок землі в Україні працює вже два роки. Цього терміну достатньо, щоб зрозуміти його особливості, визначити тенденції та збагнути, куди він рухається. Що відбувається з ринком під час війни, чи є покупці на сільськогосподарські ділянки та якими є їхні сподівання, розбирався «Мінфін».