Рада підтримала у першому читанні відновлення е-декларування

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 9534 про відновлення електронного декларування. Про це повідомив перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, а також один із співавторів проєкту закону Ярослав Железняк.

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«За» законопроєкт в першому читанні проголосувало 299 народних депутатів.

Що відомо

Головною новацією закону є те, що декларації мають бути подані не тільки за 2023 рік, але і за всі інші попередні.

Також документ передбачає окрему частину по військовим. Зокрема, суб'єкти декларування, які виконують завдання в інтересах національної безпеки чи перебувають на територіях, що постраждали від військової агресії рф роти України, подають декларацію протягом 90 днів з дня:

визначення дати завершення бойових дій;

завершення тимчасової окупації для тимчасово окупованих територій, на яких особа перебуває;

повернення до пункту постійної дислокації чи місця постійної роботи (крім ротації);

припинення або скасування воєнного стану.

Суб'єктами декларування у цьому випадку є особи:

які для здійснення службових повноважень перебувають на територіях, на яких ведуться активні бойові дії;

які перебувають на тимчасово окупованих територіях;

з-поміж військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, які беруть безпосередню участь у бойових діях;

з-поміж співробітників органів, уповноважених на здійснення розвідувальної та/або контррозвідувальної діяльності, які безпосередньо беруть участь у проведенні розвідувальних заходів;

які направлені до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Щодо декларування майна в законопроєкті уточнюються дані про необхідність декларування об'єкта, що перебував у володінні. Він вказується в декларації, якщо перебував у володінні або користуванні у сукупності не менше 183 календарних днів за звітний період та/або два місяці, що передували закінченню звітного періоду. Також, якщо ринкова вартість користування таким об'єктом (незалежно від того чи користування платне або безоплатне) протягом періоду його користування перевищує 50 прожиткових мінімумів (наприклад, за 2022 рік це становитиме 124 050 грн).

Як уточнює нардеп, спецперевірки були припинені на період дії воєнного стану, але законом вони поновлюються. Зокрема, для тих, хто був призначений без них.

Щодо публічності реєстру декларацій встановлюється, що на період до припинення або скасування воєнного стану, у Єдиному державному реєстрі декларацій у відкритому доступі будуть відображатись декларації. Але без:

реєстраційного номера облікової картки платника податків або номера паспорта громадянина України

місця проживання

дати народження фізичних осіб

місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації

номера рахунку в банківській чи іншій фінансовій установі

відомості про населені пункти, де розташовані об'єкти, які зазначаються у декларації, або де розташоване місце фактичного проживання, зареєстроване місце проживання

ПІБ всіх інших осіб зазначених у декларації (крім суб'єкта декларування).

Нагадаємо

Верховна Рада призупинила публікацію декларацій про майно народних депутатів та чиновників через війну.