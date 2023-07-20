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20 липня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за четвер: Націоналізація Сенс Банку, як заробити на євро та компенсація за знищене житло

Євро стрімко дорожчає: що відбувається і як на цьому заробити

Період відносної стабільності євровалюти знову у минулому. Пара євро/долар на міжнародних ринках входить у черговий період турбулентності, на якій вже готуються заробити спекулянти. Як опинитися в тренді та заробити самим — розповість «Мінфін».

НБУ почав націоналізацію Сенс Банку

Правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку Сенс Банк (раніше Альфа-банк) російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Правління також звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації фінустанови.

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Після початку націоналізації Сенс Банк буде працювати у звичайному режимі, без додаткових обмежень зі сторони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Компенсація за знищене житло: як отримати гроші та житлові сертифікати

В Україні стартувала програма компенсацій за знищене житло. Зруйновані квартири відшкодують грошима або житловими сертифікатами. Як працюватиме програма на практиці та чи містить корупційні ризики, розповіла Мартина Богуславець, виконавча директорка Інституту законодавчих ідей.

«Зламалися. Лагодимо: В monobank стався масштабний збій (оновлено)

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Що впливає на «реальний» курс долара. Чи купувати ОВДП. Прогноз курсу (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: Курс і бюджет. Що впливає на «реальний» курс долара? Чи купувати ОВДП? Що буде з курсом гривні після військових виплат Прогноз курсу долара та євро на період з 20 по 26 липня.

Джерело: Мінфін
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