«Зламалися. Лагодимо: В monobank стався масштабний збій (оновлено)

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Що сталося з додатком monobank

«Зламалися. Лагодимо. Перепрошую», — написав він та попросив вибачення.

За його словами, за сьогодні відсотки за кредитами утримані не будуть.

Передісторія

20 липня, близько 15:00 користувачі у соціальних мережах почали скаржитися на те, що мобільний додаток не працює.

Зокрема, українці не можуть приймати й відправляти платежі (навіть між своїми власними картками).

При намаганні виконати будь-яку операцію застосунок просто «висне».