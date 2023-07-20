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20 липня 2023, 16:29 Читать на русском

«Зламалися. Лагодимо: В monobank стався масштабний збій (оновлено)

20 липня в monobank стався збій операційної системи. Про це в телеграм-каналі один із співзасновників банку Олег Гороховський.

20 липня в monobank стався збій операційної системи.

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Що сталося з додатком monobank

«Зламалися. Лагодимо. Перепрошую», — написав він та попросив вибачення.

За його словами, за сьогодні відсотки за кредитами утримані не будуть.

Передісторія

20 липня, близько 15:00 користувачі у соціальних мережах почали скаржитися на те, що мобільний додаток не працює.

Зокрема, українці не можуть приймати й відправляти платежі (навіть між своїми власними картками).

При намаганні виконати будь-яку операцію застосунок просто «висне».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Majezty
Majezty
20 липня 2023, 16:52
#
>> 20 липня в monobank стався збій операційної системи

Операційної системи Android чи iOS?
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0
Mr Bungle
Mr Bungle
20 липня 2023, 16:59
#
Монобанка
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0
Bitcoin
Bitcoin
20 липня 2023, 16:59
#
Моня, не балуйся
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0
jakiro
jakiro
20 липня 2023, 17:13
#
Саме тому я лише в кеш і фізичне золото вірю!
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0
Abramon
Abramon
20 липня 2023, 18:10
#
Old school))
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
20 липня 2023, 18:13
#
Схоже, в тебе ніколи того кешу та золота вдосталь не було. А золотій хрестик з ланцюжком та залишки зарплатні в 10 тисяч — не рахуються =)
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