20 липня в monobank стався збій операційної системи. Про це в телеграм-каналі один із співзасновників банку Олег Гороховський.
«Зламалися. Лагодимо: В monobank стався масштабний збій (оновлено)
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Що сталося з додатком monobank
«Зламалися. Лагодимо. Перепрошую», — написав він та попросив вибачення.
За його словами, за сьогодні відсотки за кредитами утримані не будуть.
Передісторія
20 липня, близько 15:00 користувачі у соціальних мережах почали скаржитися на те, що мобільний додаток не працює.
Зокрема, українці не можуть приймати й відправляти платежі (навіть між своїми власними картками).
При намаганні виконати будь-яку операцію застосунок просто «висне».
Джерело: Мінфін
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Операційної системи Android чи iOS?