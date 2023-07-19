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19 липня 2023, 17:01 Читать на русском

П'ять країн знову проситимуть ЄС продовжити заборону на ввезення українського зерна

У середу, 19 липня, пʼять країн — членів ЄС спільно звернуться до блоку з проханням продовжити заборону імпорту українського зерна після крайнього терміну 15 вересня, щоб уникнути серйозних збоїв на ринку, повідомив Reuters міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

У середу, 19 липня, пʼять країн — членів ЄС спільно звернуться до блоку з проханням продовжити заборону імпорту українського зерна після крайнього терміну 15 вересня, щоб уникнути серйозних збоїв на ринку, повідомив Reuters міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоБолгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина стали альтернативними транзитними маршрутами для українського зерна задля компенсації зниження експорту через чорноморські порти країни після російського вторгнення.
Фото: epravda.com.ua

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина стали альтернативними транзитними маршрутами для українського зерна задля компенсації зниження експорту через чорноморські порти країни після російського вторгнення.

Євросоюз у травні дозволив пʼяти країнам заборонити внутрішні продажі української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, дозволивши при цьому транзит таких вантажів на експорт до інших країн, у тому числі до інших країн ЄС. Ця заборона має закінчитися 15 вересня.

Надь заявив, що пʼять країн проситимуть зберегти цю заборону на імпорт чотирьох українських товарів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника. Наразі при цьому транзитні постачання тривають.

Однак він сказав, що вони також обговорять варіант, коли країни можуть індивідуально просити ЄС додати продукти до списку заборонених.

«Ми збираємося до Варшави, щоб зміцнити співпрацю пʼяти країн та підписати декларацію чи угоду, в якій ми попросимо ЄС продовжити заборону після 15 вересня», — сказав Надь.

Він зазначив, що в Угорщині ще не розпочалося збирання кукурудзи та соняшника, а українське зерно ще залишилося на складах.

Міністр сказав, що більшість із пʼяти членів дотримуються думки, що заборона має залишатися чинною до 31 грудня, і Угорщина також підтримала це рішення.

Джерело: Мінфін
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