Україна розглядає новий маршрут для «зернового коридору»

Україна розглядає варіант перевезення зерна через територіальні води країн-членів НАТО Румунії і Болгарії. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, повідомляє Liga.net.

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За словами Бондара, головною проблемою є погрози Росії обстрілювати інфраструктуру портів і, можливо, кораблі, які перевозитимуть збіжжя.

«Це ризик, який має вплив на страхування та шипінгові компанії. Імовірно, окупанти реалізують не все, про що говорять, але загроза залишається», — наголосив посол.

Боднар нагадав, що Україна створила фонд для забезпечення цих ризиків і має можливість залучати різні компанії та судна для транспортування зерна.

«Ми можемо навіть не використовувати погоджений у рамках зернової угоди маршрут, а перевозити зерно через територіальні води Румунії та Болгарії. Це можливий варіант для мінімізації ризиків», — додав посол України в Туреччині.

Допомогти з експортом українського зерна пропонують також Литва і Хорватія.

10 млн тонн українського зерна могли б перевантажити у порту Клайпеди, заявив його гендиректор Альгіс Латакас. Однак найбільшою проблемою залишається доставлення зерна до Литви.

«Якщо це питання буде розв'язано, то вже сьогодні Клайпеда могла б забезпечити стовідсоткове обслуговування частини українського зерна», — цитує Латакаса LRT.

Допомогти в пошуку нових маршрутів експорту українського зерна готова й Хорватія. Держсекретар МЗС Хорватії Франо Матусіч заявив, що його країна пропонує для цього свою залізничну мережу та порти в Адріатичному морі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що прессекретар президента рф Дмітрій Пєсков заявив про зупинку дії «зернової угоди».

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що домовився із російським президентом Путіним про продовження «зернової угоди», яка дозволяє експорт українського зерна з чорноморських портів.