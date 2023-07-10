Головне за понеділок: Курс валют на тиждень, інфляція в Україні та завод з виробництва Bayraktar

Середина липня мине на валютному ринку досить динамічно та з елементами інтриги, яка впливатиме на загальні настрої всіх учасників валютного ринку. Докладніше про це — у свіжому огляді «Мінфіну».

Інфляція в Україні у річному вимірі впала до 12,8% — Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в червні 2023 року прискорилося до 0,8% з 0,5% у травні та 0,2% у квітні. Водночас у червні-2022 було зафіксовано інфляцію 3,1%, тому в річному вимірі за підсумками червня-2023 року вона знизилася до 12,8% з 15,3% за підсумками травня, 17,9% — за підсумками квітня, 21,3% — за підсумками березня, 24,9% — за підсумками лютого і 26,6% — за підсумками 2022 року.

Термінали ПУМБ не приймають купюри номіналом 500 та 1000: банк пояснив причину

Термінали банку ПУМБ наразі не приймають купюри номіналом 500 та 1000 грн. З такою проблемою зіткнувся клієнт банку, який залишив коментар в розділі «Відгуки» на сторінці банку на «Мінфіні». Представники банку пояснили причину.

Ринок нерухомості: де зараз житло купують найбільше і скільки за нього платять

Інвестувати гроші в нерухомість — все ще один із найпопулярніших способів збереження коштів серед українців, хоча повномасштабна війна внесла свої корективи. На які квартири варто звертати увагу і як відрізняється ціна в регіонах, розповіла керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук.

В Україні почали будувати завод з виробництва безпілотників Bayraktar

Турецька компанія Baykar почала в Україні будівництво заводу з виробництва дронів Bayraktar. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі єдиного телемарафону.