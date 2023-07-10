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10 липня 2023, 18:05 Читать на русском

Інфляція в Україні у річному вимірі впала до 12,8% — Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в червні 2023 року прискорилося до 0,8% з 0,5% у травні та 0,2% у квітні. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Зростання споживчих цін в Україні в червні 2023 року прискорилося до 0,8% з 0,5% у травні та 0,2% у квітні.
Фото: freepik.com

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Водночас у червні-2022 було зафіксовано інфляцію 3,1%, тому в річному вимірі за підсумками червня-2023 року вона знизилася до 12,8% з 15,3% за підсумками травня, 17,9% — за підсумками квітня, 21,3% — за підсумками березня, 24,9% — за підсумками лютого і 26,6% — за підсумками 2022 року.

Крім того, Держстат у червні зафіксував базову дефляцію — 0,1% після того, як у травні базова інфляція знизилася до 0,3% з 0,5% у квітні.

З урахуванням того, що в червні-2022 базова інфляція становила 1,6%, у річному вимірі вона за підсумками червня-2023 року також знизилася до 14,0% з 15,9% за підсумками травня, 17,2% — за підсумками квітня, 20,1% — за підсумками березня, 23,3% — за підсумками лютого і 22,6% за підсумками 2022 року.

З початку року інфляція в країні становила 4,6%, базова — 3,2%, уточнив Держстат.

Читайте також: Нацбанк очікує, що зниження інфляції триватиме надалі

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз для України щодо інфляції, безробіття, держборгу та міжнародних резервів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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