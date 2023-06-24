У РФ банки різко підвищили курс долара та євро

Російські банки різко підвищують курси валют. Так у більшості фінустанов вартість долара вже перевищує 90 рублів, а євро — 100 рублів. Про це повідомляє російське видання «РИА Новости».

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Найвищий курс у Росбанку: долар можна придбати за 105 рублів, євро — за 115 рублів, а продати — за 76,17 рубля і 82,97 рубля, відповідно.

Водночас у Газпромбанку можна придбати долар за 97,3 рубля, євро — 104,3 рубля, Сбербанку — 94,57 і 104,19 рубля, відповідно.

У Промсвязьбанку за долар потрібно заплатити 84,87 рубля, а за євро — 93,06.

За даними «Комерсант», курс обміну в Райффайзенбанку — 97,55 рубля для долара і 106,4 — для євро, ВТБ — 94,5 рубля та 102,5 рублі відповідно.

В Альфа-банку — 96,77 і 106,21 рубля, в МТС-банку — 95,65 і 104,1 рубля. Радкомбанк пропонує долар по 94,7, євро — по 102,3 рубля.

Курс, встановлений ЦБ РФ на 24 червня, становить 84,1 рубля за долар та 91,5 рубля за євро.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що акції найбільших російських компаній стрімко пішли вниз після заяви глави ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина про те, що «вагнерівці» йдуть на Москву.

За словами Пригожина, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію зі знищення найманців.

Пригожин зі своїми бойовиками швидко захопив Ростов-на-Дону після чого заявив, що «вагнерівці» йдуть на Москву. При цьому повідомляється, що через це блокуються стратегічні переправи до столиці РФ.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що бунт ватажка «вагнерівців» Євгенія Пригожина проти російського керівництва є фактично початком громадянської війни у РФ.