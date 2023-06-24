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24 червня 2023, 17:03 Читать на русском

У РФ банки різко підвищили курс долара та євро

Російські банки різко підвищують курси валют. Так у більшості фінустанов вартість долара вже перевищує 90 рублів, а євро — 100 рублів. Про це повідомляє російське видання «РИА Новости».

Російські банки різко підвищують курси валют.
Фото: pixabay.com

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Найвищий курс у Росбанку: долар можна придбати за 105 рублів, євро — за 115 рублів, а продати — за 76,17 рубля і 82,97 рубля, відповідно.

Водночас у Газпромбанку можна придбати долар за 97,3 рубля, євро — 104,3 рубля, Сбербанку — 94,57 і 104,19 рубля, відповідно.

У Промсвязьбанку за долар потрібно заплатити 84,87 рубля, а за євро — 93,06.

За даними «Комерсант», курс обміну в Райффайзенбанку — 97,55 рубля для долара і 106,4 — для євро, ВТБ — 94,5 рубля та 102,5 рублі відповідно.

В Альфа-банку — 96,77 і 106,21 рубля, в МТС-банку — 95,65 і 104,1 рубля. Радкомбанк пропонує долар по 94,7, євро — по 102,3 рубля.

Курс, встановлений ЦБ РФ на 24 червня, становить 84,1 рубля за долар та 91,5 рубля за євро.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що акції найбільших російських компаній стрімко пішли вниз після заяви глави ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина про те, що «вагнерівці» йдуть на Москву.

За словами Пригожина, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію зі знищення найманців.

Пригожин зі своїми бойовиками швидко захопив Ростов-на-Дону після чого заявив, що «вагнерівці» йдуть на Москву. При цьому повідомляється, що через це блокуються стратегічні переправи до столиці РФ.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що бунт ватажка «вагнерівців» Євгенія Пригожина проти російського керівництва є фактично початком громадянської війни у РФ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
24 червня 2023, 17:23
#
Эвакуация людей идет не только из музеев Москвы, но и Питера.
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0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
24 червня 2023, 17:32
#
На сторону главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина перешел 217-й гвардейский парашютно-десантный полк. Об этом заявили бойцы полка.
+
0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
24 червня 2023, 17:59
#
Очевидцы сообщают, что колонны мятежных вагнеровцев (звучит как что-то древнеримское) вошли в Московскую область и уже проехали деревню Барабаново (Кашира). До Москвы 2 часа езды. @oreshkins Впереди Ока — последнее крупное препятствие…
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0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
24 червня 2023, 18:59
#
Из рашистской сети:интересного что мы заметили — пока не было ни одного видео с колоннами тяжелой техники Министерства обороны — танками, боевыми машинами пехоты, артиллерией и прочим. Все что можно наблюдать за последние сутки это относительно легкая техника подразделений Росгвардии, в лице бронетарнспортеров БТР-80 и БТР-82А, а также различных бронемашин, вроде «Тигров», Уралов-ВВ, «Патрулей». От армии попытки нанесения ударов по колоннами ЧВК «Вагнер» демонстрировала только авиация ВКС России в лице вертолетов Ка-52 и бомбардировщиков Су-34. Однако с этим есть определенные сложности, как из-за наличия у войск Пригожина своих зенитных систем, вроде ЗРПК «Панцирь-С1» или ЗРК «Стрела-10», так и из-за быстрой скорости передвижения колонн ЧВК, смешивающихся с гражданскими. В свою очередь, «Вагнера» обладают некоторым количеством тяжелой бронетехники, в лице танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3, а также бронетранспортёров БТР-82А и большим количеством легкой техники. Таким образом, в случае прямого столкновения ЧВК «Вагнер» с выставленными на их пути блокпостами Росгвардии и полиции (чего очень не хотелось бы), преимущество окажется далеко не за государственными силовиками.
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