Акції російських компаній впали на фоні початку перевороту у Росії

Акції найбільших російських компаній стрімко пішли вниз після заяви глави ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина про те, що «вагнерівці» йдуть на Москву. Про це повідомляє російський РБК.

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Заклики Пригожина до державного перевороту вдарили по фондовому ринку Росії. Індекс Московської біржі під кінець вчорашнього дня знизився на 2,12%.

Крім того, впали акції:

Сбєрбанку — на 1,56%,

Роснєфті — на 1,17%,

Газпрому — на 1,10%,

Лукойлу — на 1,75%,

Яндексу — на 4,15%.

За даними investing.com, російські акції на позабіржовому майданчику «Тінькофф Інвестиції» падали сьогодні вранці на 2−7% до моменту їх зупинки.

До 11:35 за київським часом акції Московської біржі на «Тінькофф Інвестиції» знижувалися на 4,77%.

Що стосується найбільш великовагових паперів індексу Мосбіржі, то:

звичайні акції Сбєрбанку подешевшали вранці на позабіржових торгах «Тінькофф Інвестиції» на 5,29%,

акції Лукойлу — на 6,8%,

Роснєфті - на 2,86%,

Газпрому — на 2,36%.

Станом на 11:42 за київським часом позабіржові торги цінними паперами в «Тінькофф Інвестиціях» були недоступні.

Індекс Мосбіржі IMOEX2 за підсумками вечірньої сесії п'ятниці впав на 2,79% до 2737,15 пункту.

Нагадаємо

Глава ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах «вагнерівців». За словами Пригожина, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію зі знищення найманців.

Пригожин зі своїми бойовиками швидко захопив Ростов-на-Дону після чого заявив, що «вагнерівці» йдуть на Москву. При цьому повідомляється, що через це блокуються стратегічні переправи до столиці РФ.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що бунт ватажка «вагнерівців» Євгенія Пригожина проти російського керівництва є фактично початком громадянської війни у РФ.