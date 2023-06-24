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24 червня 2023, 14:00 Читать на русском

Акції російських компаній впали на фоні початку перевороту у Росії

Акції найбільших російських компаній стрімко пішли вниз після заяви глави ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина про те, що «вагнерівці» йдуть на Москву. Про це повідомляє російський РБК.

Акції найбільших російських компаній стрімко пішли вниз після заяви глави ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина про те, що «вагнерівці» йдуть на Москву.
Фото: depositphotos.com

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Заклики Пригожина до державного перевороту вдарили по фондовому ринку Росії. Індекс Московської біржі під кінець вчорашнього дня знизився на 2,12%.

Крім того, впали акції:

  • Сбєрбанку — на 1,56%,
  • Роснєфті — на 1,17%,
  • Газпрому — на 1,10%,
  • Лукойлу — на 1,75%,
  • Яндексу — на 4,15%.

За даними investing.com, російські акції на позабіржовому майданчику «Тінькофф Інвестиції» падали сьогодні вранці на 2−7% до моменту їх зупинки.

До 11:35 за київським часом акції Московської біржі на «Тінькофф Інвестиції» знижувалися на 4,77%.

Що стосується найбільш великовагових паперів індексу Мосбіржі, то:

  • звичайні акції Сбєрбанку подешевшали вранці на позабіржових торгах «Тінькофф Інвестиції» на 5,29%,
  • акції Лукойлу — на 6,8%,
  • Роснєфті - на 2,86%,
  • Газпрому — на 2,36%.

Станом на 11:42 за київським часом позабіржові торги цінними паперами в «Тінькофф Інвестиціях» були недоступні.

Індекс Мосбіржі IMOEX2 за підсумками вечірньої сесії п'ятниці впав на 2,79% до 2737,15 пункту.

Нагадаємо

Глава ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах «вагнерівців». За словами Пригожина, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію зі знищення найманців.

Пригожин зі своїми бойовиками швидко захопив Ростов-на-Дону після чого заявив, що «вагнерівці» йдуть на Москву. При цьому повідомляється, що через це блокуються стратегічні переправи до столиці РФ.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що бунт ватажка «вагнерівців» Євгенія Пригожина проти російського керівництва є фактично початком громадянської війни у РФ.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
24 червня 2023, 14:18
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Мятежники используют тактику, которую так или иначе применяли при броске на Триполи. Колоны с личным составом и техникой стараются поддерживать максимальный темп и идут под прикрытием мобильной эшелонированной системы ПВО. ЗРПК «Панцирь» работает в движении. Так же используют «Стрелы» и ПЗРК. В штабе ЧВК — грамотные офицеры в отставке, Родина их хорошо учила, а они хорошо учились. Кроме того сотрудники компании используют свою службу разведки и контрразведки, закрытую связь. И конечно опыт боевого применения в различных условиях. Это гибкий организм. Повторяю, люди, которые встали на путь измены бьют по нашим вертолетам, стреляют по нашим братьям. Это не «поход справедливости», а классическая попытка военного переворота, под популистскими лозунгами. Сейчас нет стороны Пригожина или Шойгу. Есть попытка вооруженного свержения действующей власти. И сторона может быть только одна — законно избранная власть. @epoddubny 353.4Kviews 13:02 Из пропутинских телеграмм-каналов.
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