Binance оголосила про запуск локальної криптобіржі в Казахстані

Binance оголосила про запуск локальної криптобіржі у Казахстані. Нова платформа на першому етапі пропонуватиме казахстанським користувачам послуги з обміну та конвертації валют, введення та виведення фіатних засобів, а також зберігання криптоактивів. Про це повідомляє «Інтерфакс-Казахстан».

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Що відомо

Для поповнення рахунку та виведення коштів доступні два канали: банківські картки та банківський переказ через Freedom Finance Bank.

На початковому етапі для депозитів та виведення коштів прийматиметься лише MasterCard, випущена казахстанськими банками. Ліміт на депозити у фіатній валюті через банківські картки складає 420 тис. KZT за одну операцію.



Набір послуг та кількість активів, доступних для торгівлі, надалі розширюватимуться. У повідомленні наголошується, що глобальна платформа www.binance.com буде, як і раніше, доступна користувачам у Казахстані.

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Доступна валюта

Спочатку на локальній платформі буде доступний 21 вид криптовалюти, але до кінця року планується довести їхню кількість до ста, сказав глава Binance Kazakhstan Жаслан Мадієв.

Наразі біржа буде відкрита для фізосіб, але також до кінця поточного року криптобіржа має намір відкрити доступ до казахстанської платформи корпоративним клієнтам, розповів Мадієв. Він зазначив, що у подальших планах — підключення іноземних клієнтів та створення фіатного каналу в іноземній валюті.



Binance тісно співпрацює з владою Казахстану в галузі розвитку блокчейну та криптовалют. Торік у жовтні біржа отримала ліцензію від Управління фінансових послуг МФЦА (AFSA) для управління платформою цифрових активів. Управління локальною біржею здійснюватиметься на основі цієї ліцензії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) уклала угоду з криптобіржею Binance про обмеження доступу співробітників материнської платформи до активів клієнтів Binance.US.

6 червня SEC подала клопотання про заморожування цифрових активів Binance.US.

Регулятор звинуватив Binance.US у порушенні правил обігу цінних паперів США за 13 пунктами. Серед них — робота незареєстрованих бірж, брокерсько-дилерських та клірингових агентств, спотворення інформації про контроль та нагляд за торгівлею на платформі, незареєстровані пропозиції та продаж цінних паперів.

14 червня суд зобов'язав SEC та Binance.US знайти компроміс для забезпечення захисту клієнтських активів з можливістю продовження роботи платформи у звичайному режимі.