Binance оголосила про запуск локальної криптобіржі в Казахстані

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

22 червня 2023, 10:10 Читать на русском

Binance оголосила про запуск локальної криптобіржі в Казахстані

Binance оголосила про запуск локальної криптобіржі у Казахстані. Нова платформа на першому етапі пропонуватиме казахстанським користувачам послуги з обміну та конвертації валют, введення та виведення фіатних засобів, а також зберігання криптоактивів. Про це повідомляє «Інтерфакс-Казахстан».

Binance оголосила про запуск локальної криптобіржі у Казахстані.
Фото: bits.media

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Для поповнення рахунку та виведення коштів доступні два канали: банківські картки та банківський переказ через Freedom Finance Bank.

На початковому етапі для депозитів та виведення коштів прийматиметься лише MasterCard, випущена казахстанськими банками. Ліміт на депозити у фіатній валюті через банківські картки складає 420 тис. KZT за одну операцію.

Набір послуг та кількість активів, доступних для торгівлі, надалі розширюватимуться. У повідомленні наголошується, що глобальна платформа www.binance.com буде, як і раніше, доступна користувачам у Казахстані.

Читайте: Binance оновила користувальницьку угоду. Біржа сама вирішить, що зробити з вашою криптовалютою

Доступна валюта

Спочатку на локальній платформі буде доступний 21 вид криптовалюти, але до кінця року планується довести їхню кількість до ста, сказав глава Binance Kazakhstan Жаслан Мадієв.

Реєструйся та інвестуй у криптовалюту!

Наразі біржа буде відкрита для фізосіб, але також до кінця поточного року криптобіржа має намір відкрити доступ до казахстанської платформи корпоративним клієнтам, розповів Мадієв. Він зазначив, що у подальших планах — підключення іноземних клієнтів та створення фіатного каналу в іноземній валюті.

Binance тісно співпрацює з владою Казахстану в галузі розвитку блокчейну та криптовалют. Торік у жовтні біржа отримала ліцензію від Управління фінансових послуг МФЦА (AFSA) для управління платформою цифрових активів. Управління локальною біржею здійснюватиметься на основі цієї ліцензії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) уклала угоду з криптобіржею Binance про обмеження доступу співробітників материнської платформи до активів клієнтів Binance.US.

6 червня SEC подала клопотання про заморожування цифрових активів Binance.US.

Регулятор звинуватив Binance.US у порушенні правил обігу цінних паперів США за 13 пунктами. Серед них — робота незареєстрованих бірж, брокерсько-дилерських та клірингових агентств, спотворення інформації про контроль та нагляд за торгівлею на платформі, незареєстровані пропозиції та продаж цінних паперів.

14 червня суд зобов'язав SEC та Binance.US знайти компроміс для забезпечення захисту клієнтських активів з можливістю продовження роботи платформи у звичайному режимі.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
yarg
yarg
22 червня 2023, 11:00
#
Вот-вот. Из США и европы они ушли , открыли биржи в Казахстане и Бирме… там и будут процветать.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами