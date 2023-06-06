SEC подала до суду на криптобіржу Binance та її голову

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до федерального суду позов до найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance та його гендиректора Чанпен Чжао, повідомляється на сайті регулятора.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У чому звинувачують

Комісія звинувачує відповідачів у порушенні правил обігу цінних паперів США за 13 пунктами. Серед них — робота незареєстрованих бірж, брокерсько-дилерських та клірингових агентств, спотворення інформації про контроль та нагляд за торгівлею на платформі, незареєстровані пропозиції та продаж цінних паперів.

Голова SEC Гері Генслер заявив, що Чжао та Binance брали участь у «розгалуженій мережі обману, конфліктів інтересів, нерозкритті інформації та навмисному ухиленні від закону».

Зокрема, SEC звинуватила Чжао та Binance у тому, що вони таємно допомагали великим американським клієнтам торгувати на Binance у той час, як публічно заявляли про заборону трансакцій користувачам зі США.

Читайте: Binance втратила чверть частки ринку через американські регулятори

Також, за версією регулятора, Чжао та Binance таємно контролювали операції Binance.US, яку було заявлено як окрему незалежну торгову платформу для американських інвесторів. Комісія стверджує, що з липня 2017 року біржа заробила щонайменше $11,6 млрд.

Крім того, SEC стверджує, що Binance та Чжао об'єднували та перенаправляли активи клієнтів на свій розсуд, у тому числі на користь організації Sigma Chain, якою володіє Чжао.

Крім того, комісія стверджує, що Binance та Чжао приховали змішання активів інвесторів на мільярди доларів. Ці гроші, вважає SEC, відправлялися компанії Merit Peak Limited, яка також належить Чжао.

Чжао заявив у Twitter, що він поки не бачив скарги, але дасть на неї відповідь після ознайомлення. Він стверджує, що команда Binance «знаходиться напоготові, забезпечуючи стабільність систем, у тому числі зняття коштів та депозитів».