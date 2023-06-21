Binance оновила користувальницьку угоду. Біржа сама вирішить, що зробити з вашою криптовалютою

Найбільша криптобіржа Binance нещодавно змінила користувальницьку угоду. Тепер біржа може замінювати криптоактиви у вашому гаманці Binance, якщо ви зберігаєте криптовалюти, які більше не продаються на Binance.

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Якщо у вас на рахунку залишилися криптовалюти, які Binance більше не продає, то в цьому випадку криптобіржа може перетворити їх на іншу криптовалюту на свій вибір.

Наприклад, ви тримали криптовалюту XYZ. Binance вирішила видалити її зі своєї платформи і чомусь ви не вивели її. Тепер вона не висітиме там мертвим вантажем до того моменту, поки ви її звідти не заберете, а Binance її просто конвертує, наприклад, у BNB, або частину біткоїну.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) уклала угоду з криптобіржею Binance про обмеження доступу співробітників материнської платформи до активів клієнтів Binance.US.

6 червня SEC подала клопотання про заморожування цифрових активів Binance.US.

Регулятор звинуватив Binance.US у порушенні правил обігу цінних паперів США за 13 пунктами. Серед них — робота незареєстрованих бірж, брокерсько-дилерських та клірингових агентств, спотворення інформації про контроль та нагляд за торгівлею на платформі, незареєстровані пропозиції та продаж цінних паперів.

14 червня суд зобов'язав SEC та Binance.US знайти компроміс для забезпечення захисту клієнтських активів з можливістю продовження роботи платформи у звичайному режимі.