SEC та Binance уклали угоду про активи клієнтів у США

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) уклала угоду з криптобіржею Binance про обмеження доступу співробітників материнської платформи до активів клієнтів Binance.US. Про це повідомляє CoinDesk.

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Це рішення має схвалити суд.

У рамках угоди Binance.US поділиться докладною інформацією про свої бізнес-витрати найближчими тижнями. Співробітники міжнародної Binance втратять доступ до закритих ключів гаманців та інших інструментів американського підрозділу.

Зазначимо, що правочин уклали після відповідного розпорядження суду.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 6 червня SEC подала клопотання про заморожування цифрових активів Binance.US.

Регулятор звинуватив Binance.US у порушенні правил обігу цінних паперів США за 13 пунктами. Серед них — робота незареєстрованих бірж, брокерсько-дилерських та клірингових агентств, спотворення інформації про контроль та нагляд за торгівлею на платформі, незареєстровані пропозиції та продаж цінних паперів.

14 червня суд зобов'язав SEC та Binance.US знайти компроміс для забезпечення захисту клієнтських активів з можливістю продовження роботи платформи у звичайному режимі.