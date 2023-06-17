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17 червня 2023, 16:08 Читать на русском

SEC та Binance уклали угоду про активи клієнтів у США

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) уклала угоду з криптобіржею Binance про обмеження доступу співробітників материнської платформи до активів клієнтів Binance.US. Про це повідомляє CoinDesk.

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) уклала угоду з криптобіржею Binance про обмеження доступу співробітників материнської платформи до активів клієнтів Binance.
Фото: binance.com

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Це рішення має схвалити суд.

У рамках угоди Binance.US поділиться докладною інформацією про свої бізнес-витрати найближчими тижнями. Співробітники міжнародної Binance втратять доступ до закритих ключів гаманців та інших інструментів американського підрозділу.

Зазначимо, що правочин уклали після відповідного розпорядження суду.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 6 червня SEC подала клопотання про заморожування цифрових активів Binance.US.

Регулятор звинуватив Binance.US у порушенні правил обігу цінних паперів США за 13 пунктами. Серед них — робота незареєстрованих бірж, брокерсько-дилерських та клірингових агентств, спотворення інформації про контроль та нагляд за торгівлею на платформі, незареєстровані пропозиції та продаж цінних паперів.

14 червня суд зобов'язав SEC та Binance.US знайти компроміс для забезпечення захисту клієнтських активів з можливістю продовження роботи платформи у звичайному режимі.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
0
bonv
bonv
17 червня 2023, 16:18
#
От вам і компроміс:)
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