Суд зобов'язав SEC та Binance.US знайти компроміс без заморожування активів

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) та Binance.US повинні досягти угоди про забезпечення захисту клієнтських активів з можливістю продовження роботи платформи у звичайному режимі. Таке розпорядження віддав суд у відповідь на клопотання регулятора. Про це повідомляє Bloomberg.

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Суддя зазначила, що дві сторони «не такі вже й далекі одна від одної» у питанні про способи захисту клієнтських коштів. Вона надіслала їх до мирового судді для вироблення компромісу. У разі позитивного вердикту не доведеться виносити рішення щодо клопотання SEC.

У ході слухань представник Binance.US зазначив, що біржа повинна мати можливість фінансування звичайних витрат, тоді як заморожування активів може бути «неправильно тлумачено банками».

«Повне закриття створило б значні наслідки не тільки для компанії, але і для ринків криптовалют в цілому», — зазначила суддя.

Юристи Binance.US запропонували SEC як компроміс перевести активи американських клієнтів на нові гаманці з новими секретними ключами, які перебували б під винятковим контролем співробітників платформи, що базуються в США.

Платформа зобов'язалася не переказувати активи та не здійснювати платежі на користь будь-якої організації у структурі Binance без наказу судді.

SEC у своїй компромісній пропозиції попросила Binance репатріювати криптовалюти, що належать клієнтам у США, де вони перебували б під контролем організацій, незалежних від материнської компанії.

Під час слухання один з адвокатів Комісії заявив, що регулятор відкритий для «вузькоспеціалізованого виключення» з будь-якої заморозки для покриття операційних витрат платформи.

За словами журналістки Кеті Бюлер, американський підрозділ криптобіржі до полудня 15 червня за місцевим часом має надати список бізнес-витрат.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що SEC звернулася до федерального суду Вашингтона з проханням заморозити активи, включаючи криптовалюту, пов'язану з американським відділенням Binance.

Напередодні SEC також подала до суду у Вашингтоні позов до найбільшої у світі криптобіржі Binance та її голови Чанпен Чжао за порушення правил торгівлі цінними паперами.

Із судового документу випливає, що комісія визнала токен BNB, як і стейблкоїн BUSD, що носить бренд біржі, цінними паперами. Випуск BUSD було заборонено американськими регуляторами у лютому.

Зокрема, у повідомленні регулятора стверджується, що компанія та її засновник брали участь у «розгалуженій мережі обману, конфліктів інтересів, нерозкритті інформації та навмисному ухиленні від закону».

Комісія звинувачує майданчик у створенні незареєстрованих бірж, брокерсько-дилерських та клірингових агентств, а також спотворенні інформації про контроль та нагляд за Binance.US та участь у незареєстрованій пропозиції та продажу цінних паперів.