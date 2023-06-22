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22 червня 2023, 8:52 Читать на русском

Світовий банк та донори виділяють Україні додаткові $1,8 мільярда на відновлення

Група Світового банку надасть додаткову фінансову підтримку Україні на $1,75 млрд, фінансування складається з гарантованої Великою Британією позики на суму $500 млн, грантів на $1,25 млрд від США та на $15 млн — від уряду Фінляндії. Про цепише Forbes.ua з посиланням на Світовий банк.

Група Світового банку надасть додаткову фінансову підтримку Україні на $1,75 млрд, фінансування складається з гарантованої Великою Британією позики на суму $500 млн, грантів на $1,25 млрд від США та на $15 млн — від уряду Фінляндії.
Фото: delo.ua

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Що відомо про допомогу

Пакет фінансової підтримки надається в рамках проєкту Peace від Світового банку, який допомагає Україні забезпечувати адміністративну спроможність уряду та його можливості щодо надання послуг і виконання основних державних функцій.

Додаткове фінансування для Peace буде спрямовано на подальшу підтримку в таких сферах, як охорона здоров’я, освіта, виплата пенсій, програми соціальної допомоги та фінансування заробітної плати працівників, які надають основні державні послуги.

Кошти перекажуть уряду України після того, як Світовий банк отримає відповідне підтвердження про здійснення узгоджених витрат.

Читайте: Україна отримала $1,25 мільярда від США через Світовий банк

«Ця постійна міжнародна підтримка є важливою для того, щоб допомогти Україні задовольнити свої приголомшливі потреби у фінансуванні в 2023 році», — сказала керуючий директор Світового банку з питань операційної діяльності Анна Б'єрде.

Нагадаємо

Проєкт Peace почали впроваджувати у червні 2022 року, він поєднує позики та гранти, сукупна сума яких на цей момент становить $19,745 млрд, надані Світовим банком та іншими партнерами з розвитку.

Разом з оголошеним сьогодні фінансуванням Світовий банк нині мобілізував близько $35 млрд екстреного фінансування на підтримку України, включаючи зобов’язання та обіцянки донорів, зокрема: США, Японії, Сполученого Королівства, Нідерландів, Іспанії, Норвегії, Німеччини, Канади, Швейцарії, Швеції, Данії, Австрії, Фінляндії, Ірландії, Литви, Латвії, Ісландії та Бельгії.

Читайте: Україна з початку війни залучила міжнародної допомоги на $51 мільярд

Україна 11 травня отримала кредит від Світового банку в розмірі $132 млн.

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Джерело: Мінфін
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