Світовий банк та донори виділяють Україні додаткові $1,8 мільярда на відновлення

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Що відомо про допомогу

Пакет фінансової підтримки надається в рамках проєкту Peace від Світового банку, який допомагає Україні забезпечувати адміністративну спроможність уряду та його можливості щодо надання послуг і виконання основних державних функцій.

Додаткове фінансування для Peace буде спрямовано на подальшу підтримку в таких сферах, як охорона здоров’я, освіта, виплата пенсій, програми соціальної допомоги та фінансування заробітної плати працівників, які надають основні державні послуги.

Кошти перекажуть уряду України після того, як Світовий банк отримає відповідне підтвердження про здійснення узгоджених витрат.

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«Ця постійна міжнародна підтримка є важливою для того, щоб допомогти Україні задовольнити свої приголомшливі потреби у фінансуванні в 2023 році», — сказала керуючий директор Світового банку з питань операційної діяльності Анна Б'єрде.

Нагадаємо

Проєкт Peace почали впроваджувати у червні 2022 року, він поєднує позики та гранти, сукупна сума яких на цей момент становить $19,745 млрд, надані Світовим банком та іншими партнерами з розвитку.

Разом з оголошеним сьогодні фінансуванням Світовий банк нині мобілізував близько $35 млрд екстреного фінансування на підтримку України, включаючи зобов’язання та обіцянки донорів, зокрема: США, Японії, Сполученого Королівства, Нідерландів, Іспанії, Норвегії, Німеччини, Канади, Швейцарії, Швеції, Данії, Австрії, Фінляндії, Ірландії, Литви, Латвії, Ісландії та Бельгії.

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Україна 11 травня отримала кредит від Світового банку в розмірі $132 млн.