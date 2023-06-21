Україна з початку року залучила міжнародної фінансової допомоги на $20 млрд, а з початку війни загальна сума допомоги сягнула $51 млрд. Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав під час виступу на Конференції з питань відновлення України, яка проходить у Лондоні, повідомляє Укрінформ.
Україна з початку війни залучила міжнародної допомоги на $51 мільярд
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«У цьому році ми залучили $20 млрд, а з початку війни нам всього вдалось залучити $51 млрд», — сказав Марченко.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що МВФ двічі на рік переглядатиме програму розширеного фінансування України.
У березні 2023 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування для України у розмірі $15,6 млрд. Перший транш у розмірі $2,7 млрд Україна отримала одразу після схвалення програми.
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