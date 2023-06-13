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13 червня 2023, 16:19 Читать на русском

Нові авто Toyota з твердотілими акумуляторами заряджатимуться за 10 хвилин і проїжджатимуть до 1200 км

Toyota Motor вже у 2027 році планує випустити електромобіль, що працює від повністю твердотільного акумулятора. При цьому нова технологія, як очікується, подвоїть запас ходу автомобіля від одного заряду, та значно скоротить час заряду. Про це повідомляє Nikkei.

Toyota Motor вже у 2027 році планує випустити електромобіль, що працює від повністю твердотільного акумулятора.
Фото: pixabay.com

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Японський автовиробник розкрив плани на нещодавньому брифінгу на дослідницькій базі в префектурі Сідзуока. Очікується, що технологія буде комерціалізована у 2027 або 2028 році.

Подовження терміну служби твердотільних акумуляторів було проблемою, яка заважала цій технології досягти комерційної життєздатності, але Toyota каже, що подолала цю проблему.

Твердотільні електричні батареї можна зарядити менш ніж за 10 хвилин. Крім того, вони забезпечать автомобілю дальність ходу в 1200 кілометрів, що у 2,4 раза більше, ніж у звичайних літій-іонних акумуляторів.

Але відомо, що електроди для твердотільного акумулятора неодноразово розширюються та стискаються під час циклів заряджання. Це призводить до того, що електроди зрештою від'єднуються від матеріалу твердого електроліту, що шкодить акумулятору.

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Існуючі твердотільні батареї можна перезаряджати в кращому випадку лише сотні разів — набагато менше, ніж тисячі зарядів, які потрібні для готової до продажу батареї.

Toyota є лідером у виробництві твердотільних акумуляторів, має понад 1000 патентів. У 2020 році Toyota провела тест-драйв прототипу електромобіля з твердотільною батареєю. Автовиробник прагне встановити батареї в гібридні транспортні засоби до середини десятиліття.

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У планах зрештою розробити твердотільну батарею, здатну пробігти приблизно 1500 км після зарядки менш ніж за 10 хвилин.

Електродвигун Toyota bZ4X має запас ходу приблизно 600 км на 30-хвилинній зарядці. Повністю електричний автомобіль Ariya від Nissan Motor проїжджає 380 км на 45-хвилинній зарядці. Tesla Model Y може подолати до 260 км після приблизно 15 хвилин зарядки.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
bonv
bonv
13 червня 2023, 16:20
#
Тесла і тепер швидко заряджається. 40 хв від ноля до повного.
+
+15
BEZE
BEZE
13 червня 2023, 17:35
#
А вдома за 7−8 год;))
+
0
bonv
bonv
13 червня 2023, 17:59
#
Фін-багатій, оштрафований за перевищення швидкості на 30 км на годину, має виплатити 129 544 долари за порушення.
Про це пише Luxury Launches.
Також у нього вилучили водійські права на десять днів. Андерса Вікльофа спіймали на швидкості 82 км/год в зоні 50 км/год на Аландських островах.
Як виявилося, штрафи за перевищення швидкості прив’язані до доходу водія у Фінляндії, виходячи з його розрахункового денного доходу.
«Я дуже шкодую про це», — сказав чоловік місцевій аландській газеті.
Вікльоф є головою однойменної холдингової компанії з чистим річним доходом у розмірі 375 мільйонів доларів. 76-річний чоловік раніше притягувався до відповідальності за перевищення швидкості та був оштрафований на 68 176 доларів 2018 року та 102 000 доларів 2013-го.
Попри величезну суму, яку Вікльоф заплатив, це далеко не світовий рекорд. Водій у Швейцарії, де діє аналогічна система розрахунку штрафів, розігнався до 290 км на годину дорогою загального користування та мав заплатити мільйон доларів.
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0
gorobezus
gorobezus
13 червня 2023, 16:38
#
А какая мощность зарядки для этого потребуется? Если 1200 км это приблизительно 150 кВтхч батарея, т. е. зарядка будет потреблять под 1МВт мощности, как средних размеров село, а как электроснабжающая организация будет радоваться таким потребителям, просто слов нет.
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0
neverice
neverice
13 червня 2023, 16:46
#
Поки що це сильно далекі прогнози. Та сама Тойота вже в 2021 відмовлялась від твердотілих акумуляторів. Окрім купи технологічних проблем там ще є питання вартості. А от вартість без масовості важко знизити. Що досить сильно може затримати вихід в «маси». Бо поки що твердотілі акумулятори практично ніде не використовуються.
Ну, а щоб зарядити батарею на 150 кВт (на 1200 км) за 10 хвилин треба влупити близько 1 МВт потужності. Боюсь уявити роз'єм зарядки.
Тому, перспективи туманні, як і у водневих авто. Тойота щось в дивне інвестує.
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