Нові авто Toyota з твердотілими акумуляторами заряджатимуться за 10 хвилин і проїжджатимуть до 1200 км

Toyota Motor вже у 2027 році планує випустити електромобіль, що працює від повністю твердотільного акумулятора. При цьому нова технологія, як очікується, подвоїть запас ходу автомобіля від одного заряду, та значно скоротить час заряду. Про це повідомляє Nikkei.

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Японський автовиробник розкрив плани на нещодавньому брифінгу на дослідницькій базі в префектурі Сідзуока. Очікується, що технологія буде комерціалізована у 2027 або 2028 році.

Подовження терміну служби твердотільних акумуляторів було проблемою, яка заважала цій технології досягти комерційної життєздатності, але Toyota каже, що подолала цю проблему.

Твердотільні електричні батареї можна зарядити менш ніж за 10 хвилин. Крім того, вони забезпечать автомобілю дальність ходу в 1200 кілометрів, що у 2,4 раза більше, ніж у звичайних літій-іонних акумуляторів.

Але відомо, що електроди для твердотільного акумулятора неодноразово розширюються та стискаються під час циклів заряджання. Це призводить до того, що електроди зрештою від'єднуються від матеріалу твердого електроліту, що шкодить акумулятору.

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Існуючі твердотільні батареї можна перезаряджати в кращому випадку лише сотні разів — набагато менше, ніж тисячі зарядів, які потрібні для готової до продажу батареї.

Toyota є лідером у виробництві твердотільних акумуляторів, має понад 1000 патентів. У 2020 році Toyota провела тест-драйв прототипу електромобіля з твердотільною батареєю. Автовиробник прагне встановити батареї в гібридні транспортні засоби до середини десятиліття.

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У планах зрештою розробити твердотільну батарею, здатну пробігти приблизно 1500 км після зарядки менш ніж за 10 хвилин.

Електродвигун Toyota bZ4X має запас ходу приблизно 600 км на 30-хвилинній зарядці. Повністю електричний автомобіль Ariya від Nissan Motor проїжджає 380 км на 45-хвилинній зарядці. Tesla Model Y може подолати до 260 км після приблизно 15 хвилин зарядки.