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3 червня 2023, 17:03 Читать на русском

Volkswagen представила свій найбільший електрокар (фото)

Компанія Volkswagen представила новий електричний мікроавтобус ID. Buzz для Північної Америки, який сильно відрізняється від моделі, що раніше вийшла в Європі. Подробиці моделі розкриті на офіційному сайті Volkswagen.

Компанія Volkswagen представила новий електричний мікроавтобус ID.
Фото: volkswagen.com

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Так для ринку Північної Америки з наступного року пропонуватиметься подовжена версія електромобіля, яка буде виключно трирядною, а за бажання покупець зможе вибрати і повнопривідну трансмісію з двома електродвигунами.

Габарити ID. Buzz становлять 4887×1979×1895 мм при колісній базі 3239 мм. Він на 175 мм довший за дворядну версію. Усередині розміщуються до семи пасажирів у салоні при стандартному компонуванні 2−3−2.

Сидіння другого ряду можуть зрушуватися вперед і назад на відстань до 200 мм і складатися у співвідношенні 60:40. Другий і третій ряди складаються, а задні сидіння можна повністю прибрати.

Потужність становить 282 к.с. у задньопривідної та 330 к.с. у повнопривідної версії, максимальна швидкість становить 160 км/год. Акумулятор має ємність 91 кВт-год. Запас ходу поки що не розголошують, але відомо, що він перевищить 400 км.

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ID. Buzz оснащений найбільшим люком на даху із усіх пропозицій Volkswagen Group. Маючи довжину 1712 мм та ширину 1036 мм опціональний панорамний дах може змінюватися від непрозорого до прозорого завдяки електрохроматичній технології.

Стандартне обладнання включає сидіння з електроприводом, рульове колесо з підігрівом, розсувні вікна з електроприводом, дзеркала заднього виду з електроприводом та підігрівом, навколишнє освітлення та двері багажного відділення з електроприводом.

Інформаційно-розважальна система мінівена в американській специфікації оснащується 12,9-дюймовим сенсорним дисплеєм на центральній консолі, вона передбачає підтримку Android Auto та Apple CarPlay.

По всьому салону розкидані вісім зарядних портів USB-C, 110-вольтова розетка спереду та 12-вольтова традиційна розетка у вантажному відсіку. Об'єм багажника становить від 306 до 2469 л.

Продаж розпочнеться у 2024 році.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
0
bonv
bonv
3 червня 2023, 18:51
#
Ну і вигляд…
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