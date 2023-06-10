Через дії SEC із криптобірж Binance та Coinbase вивели близько $4 мільярдів

Судові позови Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) проти Binance , Binance US та Coinbase спровокували відтік коштів на загальну суму близько $4 млрд. Про це свідчать дані блокчейну, повідомляє CoinDesk.

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З понеділка по четвер сукупний чистий відтік становив $3,1 млрд у мережі Ethereum і $864 млн у біткоїнах, повідомили аналітичні агенції Nansen та Glassnode. Чистий відтік означає, що зняття коштів виявилося вищим за їх внесення. Майданчики сумлінно відпрацьовують усі транзакції.

За інформацією Nansen, найбільша у світі криптобіржа за обсягом торгів Binance, за чотири дні зазнала чистого відпливу в $2 млрд тільки на блокчейні Ethereum — у залік пішла власна монета ETH та інші криптовалюти цієї мережі.

Обсяги зняття біткоїна за той же період перевищили їхнє внесення на $838 млн, додали в Glassnode. Чистий відтік коштів у розмірі 13 953 біткоїнів у середу став найбільшим денним спадом з грудня минулого року, коли через невідповідну дійсність повідомлення про резерви майданчика інвестори втратили до неї довіру — тоді ще не вщухнув галас навколо банкрутства криптобіржі FTX.

В абсолютних значеннях відтік коштів, звичайно, є значним, але, якщо врахувати дані по криптогаманцях Binance, це лише 5% всіх активів платформи.

У Coinbase чистий відтік коштів через Ethereum за той же період становив $1 млрд, порахували в Nansen, і $25 млн у біткоїнах, повідомили в Glassnode.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що минулого тижня SEC подала до суду на міжнародну криптобіржу Binance, її американську версію Binance.US та особисто голову платформ Чанпена Чжао за низку порушень американського законодавства про цінні папери.

Наступного дня відомство подало до суду на Coinbase, звинувативши майданчик у продажу незареєстрованих цінних паперів населенню.

Ці дії сколихнули ринок криптовалют: зараховані регулятором до цінних паперів токени BNB, ADA та MATIC значно подешевшали за тиждень.

А через прагнення SEC заморозити активи Binance.US та подальшої відмови майданчика від долара біткоїн та Ethereum на ньому, навпаки, подорожчали, оскільки трейдери почали виводити активи.