SEC оцінила прибуток Binance.US з моменту запуску майже в $411 мільйонів

З моменту початку роботи 4 лютого 2019 року по 30 квітня 2023 року оператор американського підрозділу Binance отримав дохід у розмірі $410,9 млн. Такі дані містяться у звіті Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) для суду за позовом проти «дочки» криптобірж, повідомляє Forklog.

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Документ направив помічник головного бухгалтера у відділі правозастосування відомства Сачин Верма. Експерт узагальнив фінансову інформацію, підготовлену BAM Trading Services.

Згідно з розрахунками фахівця, сумарний валовий прибуток фірми за цей період склав $224,7 млн. Найбільші значення припали на 2021 рік — час бичачого ринку.

Звіт, поданий у рамках цього позову, спричиняє штраф за неповну сплату податків у розмірі $13,5 млн.

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Передісторія

Напередодні SEC також подала до суду у Вашингтоні позов до найбільшої у світі криптобіржі Binance та її голови Чанпен Чжао за порушення правил торгівлі цінними паперами.

Із судового документу випливає, що комісія визнала токен BNB, як і стейблкоїн BUSD, що носить бренд біржі, цінними паперами. Випуск BUSD було заборонено американськими регуляторами у лютому.

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Зокрема, у повідомленні регулятора стверджується, що компанія та її засновник брали участь у «розгалуженій мережі обману, конфліктів інтересів, нерозкритті інформації та навмисному ухиленні від закону».

Комісія звинувачує майданчик у створенні незареєстрованих бірж, брокерсько-дилерських та клірингових агентств, а також спотворенні інформації про контроль та нагляд за Binance.US та участь у незареєстрованій пропозиції та продажу цінних паперів.