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8 червня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за четвер: Чому банки не приймають зношені купюри, прибутковість валютних депозитів та найзбитковіші банки

Великі банки почали активно підвищувати прибутковість валютних депозитів

Цього разу великі банки підвищували не лише ставки за депозитами у гривні, а й у доларі та євро. Хто і як переглянув свої депозитні пропозиції для приватних клієнтів, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

У Раді почали розбиратися з комісіями в обмінниках за «зношені» купюри

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 7 червня провів засідання, на якому заслухали інформацію Нацбанку про додаткові комісії валютних обмінників за зношені купюри.

єВідновлення: де краще відкрити картку для виплат на відбудову житла

Власники пошкодженого війною житла можуть отримати виплати до 200 тис. грн. Кошти будуть зараховані на спеціальну картку єВідновлення, якою можна розраховуватись лише за будівельні товари та послуги. Наразі відкрити таку картку вже можна в семи банках, ще декілька готуються приєднатися до програми. «Мінфін» розповість, які умови відкриття та обслуговування «будівельних» карток пропонують ці банки.

Які банки стали найприбутковішими та найзбитковішими у квітні

Приватбанк у квітні 2023 року отримав ще 4,84 млрд грн чистого прибутку, до трійки найприбутковіших увійшов банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк — 764,1 млн грн — та ПУМБ — 684,7 млн грн.

Чому насправді банки відмовляються приймати зношені купюри

Останнім часом почастішали скарги на те, що банки відмовляються приймати зношені купюри. Проблемою навіть зацікавилися у профільному парламентському комітеті та Нацбанку. Чому вона виникла і як її вирішити, у колонці для «Мінфіну» пише Михайло Демків, фінансовий аналітик групи ICU.

Джерело: Мінфін
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