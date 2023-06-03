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3 червня 2023, 14:06 Читать на русском

НБУ підвищив вимоги до резервів банків за депозитами з достроковим зняттям коштів

Національний банк зобов’язав банки у бухгалтерському обліку прирівняти строкові депозити з правом дострокового розірвання із безстроковими вкладами до запитання. Про це йдеться у надісланому НБУ банкам листі №P/31−0006/38262 від 1 червня за підписом заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчука, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Національний банк зобов’язав банки у бухгалтерському обліку прирівняти строкові депозити з правом дострокового розірвання із безстроковими вкладами до запитання.
Фото: bank.gov.ua

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«Якщо умовами договору вкладу (депозиту), розміщеного на визначений строк, передбачено … дострокове розірвання договору, то такі строкові вклади (депозити) мають відображатися у бухгалтерському обліку за відповідними балансовими рахунками на обліку коштів на вимогу», — йдеться у листі.

Ймовірно, це вимагатиме доформування обов'язкових резервів за строковими депозитами, які передбачають можливість розірвання до завершення строку.

Читайте також: Чи зростатимуть ставки за депозитами: Що очікують в НБУ

Зараз за депозитами у гривні на строк від 93 днів норматив обов'язкового резервування дорівнює нулю, у валюті - 10%, тоді як за вкладами до запитання або коротшими терміновими вкладами — відповідно 20% та 30%.

Крім того, від обсягу строкових вкладів від 93 днів залежить обсяг 3-місячних депозитних сертифікатів, які банк може придбати у НБУ під 25% річних, тоді як ставка за сертифікатами овернайт становить 20% річних.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
3 червня 2023, 16:14
#
Банки дуже не люблять боржників, які несвоєчасно сплачують кредити.
Але ще більше вони не люблять тих, хто кредитів взагалі не бере…
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/126467/
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