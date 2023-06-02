Нацбанк анонсував початок продажу нових пам’ятних монет та медалі

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Так 5 червня о 10:00 починається реалізація нумізматичної продукції, а саме:

Придбати нумізматичну продукцію Нацбанку можна на офіційному сайті інтернет-магазину регулятора.

Раніше «Мінфін» писав, що НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська».

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