Національний банк з 5 червня починає продаж нових пам’ятних монет та медалі у своєму інтернет-магазині. Про це регулятор повідомив своїх клієнтів.
Нацбанк анонсував початок продажу нових пам’ятних монет та медалі
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Так 5 червня о 10:00 починається реалізація нумізматичної продукції, а саме:
- Пам`ятна монета зі срібла «Народжений в Україні»;
- Пам`ятна монета з нейзильберу «Народжений в Україні» у сувенірній упаковці;
- Пам`ятна монета «Павло Скоропадський»;
- Пам`ятна медаль «Маріупольський драмтеатр — місце невимовного болю».
Придбати нумізматичну продукцію Нацбанку можна на офіційному сайті інтернет-магазину регулятора.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська».
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Джерело: Мінфін
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