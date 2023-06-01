НБУ ввів в обіг пам’ятні монети «Народжений в Україні» (фото)

Національний банк у Міжнародний день захисту дітей, 1 червня, ввів в обіг пам’ятні монети «Народжений в Україні». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Монета «Народжений в Україні» має два види. Номінал обох монет — 5 грн, виготовлені вони зі срібла та нейзильберу.

Народжений в Україні (cрібло)

Аверс

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, ліворуч і праворуч від якого написи півколом — УКРАЇНА, рік карбування монети 2023; номінал П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ, у центрі зображено наповнену народним колоритом картину Олега Шупляка «Колиска», на якій втілено один з найдорожчих архетипів українців — батьківська хата в оточенні мальв та рушника, яка є водночас колискою та гніздечком, що символізує продовження роду.

Реверс

На реверсі монети зображено картину Олега Шупляка «Зв'язок»: на тлі стилізованого всесвіту — малюк-космонавт, який нерозривно пов’язаний пуповиною з матір'ю-Україною (карта України вгорі), ліворуч півколом розміщено дзеркальний напис НАРОДЖЕНИЙ В УКРАЇНІ.

Характеристики

Художник: Шупляк Олег

Скульптор: Демяненко Анатолій, Атаманчук Володимир

Тираж (оголошений/фактичний), шт.: 5000/5000

Маса дорогоцінного металу в чистоті, г: 15.55

Діаметр, мм: 33

Категорія якості карбування: пруф

Гурт: гладкий із заглибленим написом

Народжений в Україні у сувенірній упаковці (нейзильбер)

Характеристики

Тираж (оголошений/фактичний), шт.: 75000/75000

Маса, г: 16.54

Діаметр, мм: 35

Категорія якості карбування: спеціальний анциркулейтед

Гурт: рифлений

Як і коли можна придбати монети

Реалізація цих монет розпочнеться з 5 червня.

Придбати їх можна в інтернет-магазині НБУ та в банків-дистриб'юторів: