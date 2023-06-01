НБУ ввів в обіг пам’ятні монети «Народжений в Україні» (фото)

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

1 червня 2023, 15:34 Читать на русском

НБУ ввів в обіг пам’ятні монети «Народжений в Україні» (фото)

Національний банк у Міжнародний день захисту дітей, 1 червня, ввів в обіг пам’ятні монети «Народжений в Україні». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк у Міжнародний день захисту дітей, 1 червня, ввів в обіг пам’ятні монети «Народжений в Україні».
Фото: НБУ

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Монета «Народжений в Україні» має два види. Номінал обох монет — 5 грн, виготовлені вони зі срібла та нейзильберу.

Народжений в Україні (cрібло)

Аверс

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, ліворуч і праворуч від якого написи півколом — УКРАЇНА, рік карбування монети 2023; номінал П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ, у центрі зображено наповнену народним колоритом картину Олега Шупляка «Колиска», на якій втілено один з найдорожчих архетипів українців — батьківська хата в оточенні мальв та рушника, яка є водночас колискою та гніздечком, що символізує продовження роду.

Реверс

На реверсі монети зображено картину Олега Шупляка «Зв'язок»: на тлі стилізованого всесвіту — малюк-космонавт, який нерозривно пов’язаний пуповиною з матір'ю-Україною (карта України вгорі), ліворуч півколом розміщено дзеркальний напис НАРОДЖЕНИЙ В УКРАЇНІ.

Характеристики

  • Художник: Шупляк Олег
  • Скульптор: Демяненко Анатолій, Атаманчук Володимир
  • Тираж (оголошений/фактичний), шт.: 5000/5000
  • Маса дорогоцінного металу в чистоті, г: 15.55
  • Діаметр, мм: 33
  • Категорія якості карбування: пруф
  • Гурт: гладкий із заглибленим написом

Народжений в Україні у сувенірній упаковці (нейзильбер)

Характеристики

  • Тираж (оголошений/фактичний), шт.: 75000/75000
  • Маса, г: 16.54
  • Діаметр, мм: 35
  • Категорія якості карбування: спеціальний анциркулейтед
  • Гурт: рифлений

Як і коли можна придбати монети

Реалізація цих монет розпочнеться з 5 червня.

Придбати їх можна в інтернет-магазині НБУ та в банків-дистриб'юторів:

  • Укргазбанк,
  • Радабанк,
  • Таскомбанк,
  • Приватбанк.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Володимир ІТ
Володимир ІТ
1 червня 2023, 15:37
#
Раніше сайт був у НБУ, де їх зараз купляти, тіки офлайн в банках замовляти? Хтось зна?
+
+20
kapriz17
kapriz17
1 червня 2023, 15:46
#
Https://coins.bank.gov.ua сайт НБУ працює
+
0
Pay Mob
Pay Mob
1 червня 2023, 19:07
#
Продажа электронных денег 1 к 5ти (50$ BTC=250$ ЮMoney, Payeer, QIWI, Perfect Money, AdvCash, WebMoney, PayPal, Skrill, MoneyGram, Western Union) https://paymob.in.net
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами