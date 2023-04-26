НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська» (фото)

Сьогодні, 26 квітня, в 37-му річницю Чорнобильської катастрофи, НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Як виглядає монета

На аверсі монети в центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак «Радіаційна загроза», оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.

На реверсі на тлі пейзажу зображено рись, над якою ліворуч на дзеркальному тлі напис: рись/євразійська/; угорі — рись та рисенята.

Номінал пам’ятної монети становить 5 грн, тираж — 40 000 шт.

Характеристики

матеріал — нейзильбер;

діаметр, мм — 35;

категорія якості карбування — спеціальний анциркулейтед;

гурт — рифлений;

маса, г — 16,54.

Де можна придбати

Придбати пам’ятну монету можна буде з 1 травня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб'юторах.

Чому рись

У Нацбанку пояснили, що у минулому рись була звичним для Полісся хижаком. Але внаслідок освоєння лісів та масового полювання заради цінного хутра рись стала рідкісною твариною, що занесена до Червоної книги України, а також офіційно визнана в Європі такою, що перебуває під загрозою зникнення.

Шанс на відродження виду з’явився в Чорнобильській зоні. Адже 30-кілометрова зона відчуження та зона безумовного відселення, на якій із 26 квітня 2016 року діє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, перетворились у своєрідний резерват для розмноження не тільки типових, а й рідкісних червонокнижних представників тваринного світу.

Серед них і рись євразійська.