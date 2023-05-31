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31 травня 2023, 18:01 Читать на русском

НБУ випустив пам’ятну медаль «Маріупольський драмтеатр — місце невимовного болю» (фото)

Національний банк 30 травня випустив пам’ятну медаль «Маріупольський драмтеатр — місце невимовного болю», присвячену одній з найтрагічніших сторінок, що увійшла в історію жорстоких злочинів російської армії проти цивільного населення України. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк 30 травня випустив пам’ятну медаль «Маріупольський драмтеатр — місце невимовного болю», присвячену одній з найтрагічніших сторінок, що увійшла в історію жорстоких злочинів російської армії проти цивільного населення України.
Фото: bank.gov.ua

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«Свідком злочину став Маріупольський драмтеатр, який навесні 2022 року заповнився не глядачами вистав, а сотнями маріупольців, котрі сховалися від російських бомбардувань. Але ворог, нехтуючи законами ведення війни, 16 березня цілеспрямовано скинув надпотужну авіабомбу на театр, під завалами якого загинули сотні людей — переважно жінок, дітей, літніх людей. Пам’ятаємо!» — йдеться в повідомленні.

Аверс

На аверсі медалі розміщено: на дзеркальному тлі малий державний герб України та вертикальний напис УКРАЇНА (унизу ліворуч), рік карбування медалі - 20/23 (праворуч); у центрі на дзеркальному тлі абрису образу Божої Матері, яка тримає на розпростертих руках омофор, зображено неканонічний образ Богородиці, яка від горя і розпуки закрила обличчя руками, з під її долонь течуть сльози, що збільшуються донизу; угорі обабіч фігури на матовому тлі, що символізує руйнування міста, написи: МІСТО (ліворуч) МАРІЇ (праворуч); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (унизу праворуч).

Реверс

На реверсі медалі розміщено стилізовану композицію: на дзеркальному тлі, що символізує вибух авіабомби, під прицілом будівля театру, перед фасадами якої написано великими літерами російською мовою ДЕТИ, півколом написи — МАРІУПОЛЬСЬКИЙ (угорі ліворуч) ДРАМТЕАТР (унизу праворуч).

Характеристики

  • Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
  • Скульптор: Іваненко Святослав, Дем`яненко Володимир
  • Тираж (оголошений/фактичний), шт.: 30000/30000
  • Діаметр, мм: 35
  • Категорія якості карбування: спеціальний анциркулейтед
  • Гурт: гладкий

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Джерело: Мінфін
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