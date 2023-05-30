НБУ увів в обіг пам’ятну монету «Павло Скоропадський» (фото)

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Кому присвячена монета

Зазначається, що монета присвячена 150-річчю від дня народження українського державного і політичного діяча, воєначальника, гетьмана України.

На аверсі монети розміщено: на дзеркальному тлі унизу — малий Державний Герб України та напис «Україна», праворуч — рік карбування монети — 2023, у центрі, на тлі стилізованого майва прапорів — трикутник (віньєтка Георгія Нарбута), що символізує певний культурний та економічний розквіт Української Держави за гетьманату Скоропадського, який обрамляють написи: «Українізація» (угорі), «Освіта», «Гривня» (з обох боків); угорі на дзеркальному тлі — номінал 2 та графічний знак гривні; унизу — логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч).

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На реверсі монети розміщено: портрет Павла Скоропадського (праворуч), ліворуч від якого — композицію, що символізує події Української революції, угорі на дзеркальному тлі — роки життя «1873 — 1945″»; унизу напис «Павло Скоропадський».

Який тираж

Оголошений тираж становить 30 тисяч штук.