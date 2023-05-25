Головне за четвер: що Rheinmetall виготовлятиме в Україні, «економічний» безвіз та середня зарплата

Один із найбільших виробників зброї у світі — німецький концерн Rheinmetall — планує налагодити виробництво в Україні та вже створив для цього спільне підприємство з Укроборонпромом. На першому етапі планується лише ремонтувати техніку, але далі — плани грандіозні. Серед іншого, в Україні можуть щорічно виготовлятимуть до 400 новітніх танків Panther KF51, яких ще немає на озброєнні жодної країни світу. Чи реально реалізувати такий проєкт, розбирався «Мінфін».