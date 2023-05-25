Найкращі танки у світі та «класичні» БТРи: що Rheinmetall хоче виготовляти в Україні
Головне за четвер: що Rheinmetall виготовлятиме в Україні, «економічний» безвіз та середня зарплата
Один із найбільших виробників зброї у світі — німецький концерн Rheinmetall — планує налагодити виробництво в Україні та вже створив для цього спільне підприємство з Укроборонпромом. На першому етапі планується лише ремонтувати техніку, але далі — плани грандіозні. Серед іншого, в Україні можуть щорічно виготовлятимуть до 400 новітніх танків Panther KF51, яких ще немає на озброєнні жодної країни світу. Чи реально реалізувати такий проєкт, розбирався «Мінфін».
Європейська Рада продовжила дію «економічного безвізу» з Україною на рік
Європейська Рада сьогодні продовжила дію «економічного безвізу» з Україною ще на рік. Це означає, що український бізнес не сплачуватиме жодних мит, квот і тарифів при експорті товару в ЄС щонайменше до червня 2024 року.
monobank відклав запуск stereo в Польщі на невизначений строк
monobank відклав вихід на польський ринок, де він планував працювати під назвою stereo.
Як Китай підсадив бідні країни на «кредитну голку». Прогноз курсу (відео)
Вікторія Тігіпко: Зараз актуальні стартапи, які допомагають споживачам не витрачати зайвого
Минулого року світові венчурні інвестиції скоротилися на 35%. Чому цей рік став одним із найгірших в історії фінансування стартапів, в які проєкти наразі готові вкладати гроші інвестори, всупереч кризі, і чи не втратили інтересу до вітчизняних стартапів через війну, «Мінфіну» розповіла засновниця українського венчурного фонду TA Ventures Вікторія Тігіпко.
Середня зарплата в Україні зросла. Як змінилися виплати за рік
Середня заробітна плата за І квартал 2023 року зросла на 3,1% порівняно з березнем 2022 року. Зараз вона становить 13 423 грн.
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