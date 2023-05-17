Головне за середу: «Зернова угода», ставки за депозитами та купівля квартири в новобудові

У першому кварталі дохідність депозитів для приватних клієнтів збільшила рекордна кількість банків. Також більшість фінустанов зафіксувала зростання депозитів фізосіб. Про це свідчить опитування НБУ про банківське фондування за ІІ квартал. Про тенденції депозитного ринку та зміни, що відбулися у банках із депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

«Зернову угоду» продовжили на два місяці — Ердоган (оновлено)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив, що Угоду про Чорноморський зерновий коридор продовжено ще на 2 місяці.

Купівля квартири в новобудові: як заощадити до 20% і заробити до 10% річних у валюті

На фоні зниження попиту девелопери почали активно запроваджувати нові програми лояльності. До звичних вже пропозицій розстрочки додалися зворотний викуп, гарантійний дохід під 10% річних та чимало інших. «Мінфін» розкаже, як забудовники приваблюють інвесторів та які бонуси їм пропонують.

ФОПам повертають довоєнну 5% ставку податку: про які ризики не говорить влада

У Верховній Раді підготували закон, який має підвищити податки для ІТ-шників. Та головне, що новації можуть спровокувати цілу низку проблем у галузі. Як цього уникнути, розповів радник податкової та бухгалтерської практики компанії Bona Lex Сергій Брояков.

Українці почали підробляти документи для вивезення валюти — Держмитслужба

Українці стали утричі частіше порушувати правила вивезення готівкової валюти за кордон. З 1 січня по 17 квітня 2023 року Державна митна служба зафіксувала 233 випадки незаконного вивезення валютних цінностей на загальну суму 6,06 млн грн. Про це на запит «Мінфіну» повідомив в.о. голови ГТС Сергій Звягінцев.