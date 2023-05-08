Україна відновила експорт електроенергії до Польщі, який було припинено 1 травня, коли в країні розпочалися тривалі свята та не було потреби у додатковій енергії. Про це повідомляє ExPro.

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За даними аукціонної платформи Укренерго, запропоновану пропускну спроможність електроенергії до Польщі на години «вечірнього піка» скорочено до 0 МВт, на решту годин встановлено на рівні 75 МВт. Перетин викуповує лише одна компанія — «ДТЕК Західенерго».

Загалом планований обсяг експорту до Польщі на 8 травня становить 1225 МВт-год, що майже на одному рівні з обсягами постачання до Молдови на цю добу (1201 МВт-год).

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На вихідних зріс імпорт електроенергії: отримано 336 МВт-год із Молдови та 983 МВт-год зі Словаччини.

Загальний обсяг імпорту електроенергії з початку травня становить 2000 МВт-год, експорту — 12200 МВт-год.