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20 квітня 2023, 9:02 Читать на русском

Словаччина припиняє імпортувати електроенергію з України. Що трапилося

Словаччина з 21 квітня 2023 року припиняє імпортувати електроенергію з України. Розподілена пропускна спроможність у цьому напрямі — 0 МВт. Про це повідомляє видання ExPro.

Словаччина з 21 квітня 2023 року припиняє імпортувати електроенергію з України.
Фото: finance.ua

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Що трапилося

Повідомляється, що Україна не може експортувати електрику до цієї країни, оскільки немає можливості нарощувати експорт електроенергії до країн Європейського Союзу. Причина: відсутність спільних аукціонів щодо розподілу пропускної спроможності.

При цьому раніше між владою влади України, Польщі, Словаччини та Угорщини існували домовленості про те, що пропускна спроможність розподілятиметься з використанням майданчика єдиного офісу з розподілу на Joint Allocation Office (JAO). Але така ініціатива досі не реалізована.

Тому Україна з 21 квітня зможе експортувати електроенергію лише до Польщі (до 75 МВт) та Молдови (до 650 МВт, але потреба значно менша).

Читайте: Укренерго та ENTSO-E збільшили можливості для імпорту електроенергії в Україну

Загалом, з 17 по 19 квітня обсяг експортованої електроенергії до Словаччини становив 14,4 тис. МВт-год.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін»писав, що Україна 17 квітня розпочала експортувати електроенергію до Словаччини. Вона стала третьою країною Європи, яка почала купувати українську енергію після відновлення її експорту.

Перший у 2023 році аукціон із розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії до Молдови відбувся 10 квітня. Як повідомили в «Укренерго», за підсумками аукціону було розподілено 51% (330 із 650 МВт) усієї доступної пропускної спроможності мереж.

Джерело: Мінфін
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