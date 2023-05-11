Raiffeisen Bank перекрив росії платежі за паралельний імпорт

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

11 травня 2023, 14:23 Читать на русском

Raiffeisen Bank перекрив росії платежі за паралельний імпорт

Австрійська група Raiffeisenbank International (RBI) скоротила кореспондентські відносини з банками країн СНД, які беруть участь у сірих схемах постачання товарів до росії. Про це пише Moscowtimes.

Австрійська група Raiffeisenbank International (RBI) скоротила кореспондентські відносини з банками країн СНД, які беруть участь у сірих схемах постачання товарів до росії.
Фото: finbalance.com.ua

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«RBI постійно переглядає свій кореспондентський бізнес та уважно стежить за змінами у платіжних та торгових потоках. Тому ми вирішили скоригувати наш апетит до ризику також і в регіоні СНД», — заявив представник групи.

За його словами, в результаті найбільший банк Казахстану Halyk Bank, який має рахунки в RBI, запровадив «обмеження на платежі, що відносяться до певних галузей». Інші клієнти RBI у Казахстані зробили так само, зазначив представник групи.

Читайте: Raiffeisen Bank закрив усі кореспондентські рахунки російських банків

Через кореспондентські рахунки здійснюються перекази у іноземних валютах, зокрема у євро. Рішення RBI скоротити кореспондентський бізнес у країнах СНД безпосередньо пов'язане з тиском на банк з боку ЄЦБ, Єврокомісії та американської влади, каже експерт з питань санкцій Асоціації сертифікованих фахівців боротьби з відмиванням грошей (ACAMS) Джордж Волошин.

«Зараз банк перебуває під серйозним тиском не тільки з метою якнайшвидшого виходу з російського ринку, але також для того, щоб скоротити свою участь у торгових потоках у рамках Євразійського економічного союзу», — зазначив Волошин.

За його словами, під обмеження можуть потрапити операції з імпорту товарів подвійного та військового призначення, а також розкоші.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Raiffeisen Bank виступив із заявою про свою діяльність у росії.

Після цього Національний банк України прокоментував заяву Raiffeisen Bank щодо його діяльності в росії.

Раніше Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод на знижку 10%: minfin10.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами