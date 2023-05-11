Raiffeisen Bank перекрив росії платежі за паралельний імпорт

Австрійська група Raiffeisenbank International (RBI) скоротила кореспондентські відносини з банками країн СНД, які беруть участь у сірих схемах постачання товарів до росії. Про це пише Moscowtimes.

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«RBI постійно переглядає свій кореспондентський бізнес та уважно стежить за змінами у платіжних та торгових потоках. Тому ми вирішили скоригувати наш апетит до ризику також і в регіоні СНД», — заявив представник групи.

За його словами, в результаті найбільший банк Казахстану Halyk Bank, який має рахунки в RBI, запровадив «обмеження на платежі, що відносяться до певних галузей». Інші клієнти RBI у Казахстані зробили так само, зазначив представник групи.

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Через кореспондентські рахунки здійснюються перекази у іноземних валютах, зокрема у євро. Рішення RBI скоротити кореспондентський бізнес у країнах СНД безпосередньо пов'язане з тиском на банк з боку ЄЦБ, Єврокомісії та американської влади, каже експерт з питань санкцій Асоціації сертифікованих фахівців боротьби з відмиванням грошей (ACAMS) Джордж Волошин.

«Зараз банк перебуває під серйозним тиском не тільки з метою якнайшвидшого виходу з російського ринку, але також для того, щоб скоротити свою участь у торгових потоках у рамках Євразійського економічного союзу», — зазначив Волошин.

За його словами, під обмеження можуть потрапити операції з імпорту товарів подвійного та військового призначення, а також розкоші.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Raiffeisen Bank виступив із заявою про свою діяльність у росії.

Після цього Національний банк України прокоментував заяву Raiffeisen Bank щодо його діяльності в росії.

Раніше Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

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