Головне за середу: Депозити під 20% річних, сповільнення інфляції та старт програми компенсацій за пошкоджене житло

З 11 травня набувають чинності нові правила резервування банків. Фінансистам тепер украй невигідно тримати кошти клієнтів на поточних рахунках, розміщувати їх на коротких гривневих депозитах та залучати вкладення у ВКВ. До цього моменту банки готувалися дуже активно, підвищуючи ставки за вкладами у нацвалюті на довгі терміни. Ставки за ними зростатимуть і надалі, вважають у НБУ. Скільки зараз платять фінустанови з депозитним портфелем приватних клієнтів від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Інфляція в Україні різко сповільнилася: як змінилися ціни

У квітні інфляція порівняно з березнем становила 0,2%, а з початку року — 3,2%. У річному вимірі інфляція у квітні становила 17,9% порівняно з 21,3% у березні. Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 0,4%. Найбільше (на 7,4%) подорожчала свинина.

В Україні стартувала програма компенсацій за пошкоджене житло «єВідновлення»

З 10 травня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення». Всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись програмою для отримання держдопомоги для відновлення свого житла. Йдеться насамперед про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.

Як працює грошова система світу і що потрібно зробити НБУ з обліковою ставкою (відео)

У цьому відео фінансовий аналітик Михайло Федоров розповідає про те, як працюють гроші і світова грошова система світу і що НБУ потрібно робити з обліковою ставкою: як працюють гроші, коли важлива ставка НБУ, ставка ФРС, що робити Україні з обліковою ставкою.

Військовим виплачують 750 млрд грн на рік: хто на них заробляє двічі

На коштах військових сьогодні найбільше заробляють банки та місцеві органи самоврядування. Але користі самим захисникам від того мало. Що робити, щоб змінити ситуацію і направити гроші у правильне русло, розповів економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.