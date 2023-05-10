Головне за середу: Депозити під 20% річних, сповільнення інфляції та старт програми компенсацій за пошкоджене житло

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

10 травня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за середу: Депозити під 20% річних, сповільнення інфляції та старт програми компенсацій за пошкоджене житло

У великих банків вже є пропозиції депозитів у гривні під 20% річних

З 11 травня набувають чинності нові правила резервування банків. Фінансистам тепер украй невигідно тримати кошти клієнтів на поточних рахунках, розміщувати їх на коротких гривневих депозитах та залучати вкладення у ВКВ. До цього моменту банки готувалися дуже активно, підвищуючи ставки за вкладами у нацвалюті на довгі терміни. Ставки за ними зростатимуть і надалі, вважають у НБУ. Скільки зараз платять фінустанови з депозитним портфелем приватних клієнтів від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Інфляція в Україні різко сповільнилася: як змінилися ціни

У квітні інфляція порівняно з березнем становила 0,2%, а з початку року — 3,2%. У річному вимірі інфляція у квітні становила 17,9% порівняно з 21,3% у березні. Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 0,4%. Найбільше (на 7,4%) подорожчала свинина.

В Україні стартувала програма компенсацій за пошкоджене житло «єВідновлення»

З 10 травня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення». Всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись програмою для отримання держдопомоги для відновлення свого житла. Йдеться насамперед про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.

Як працює грошова система світу і що потрібно зробити НБУ з обліковою ставкою (відео)

У цьому відео фінансовий аналітик Михайло Федоров розповідає про те, як працюють гроші і світова грошова система світу і що НБУ потрібно робити з обліковою ставкою: як працюють гроші, коли важлива ставка НБУ, ставка ФРС, що робити Україні з обліковою ставкою.

Військовим виплачують 750 млрд грн на рік: хто на них заробляє двічі

На коштах військових сьогодні найбільше заробляють банки та місцеві органи самоврядування. Але користі самим захисникам від того мало. Що робити, щоб змінити ситуацію і направити гроші у правильне русло, розповів економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами