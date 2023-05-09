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9 травня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за вівторок: Ситуація на валютному ринку, повернення арештів банковських рахунків та рекордний аукціон ОВДП

Олександр Паращій: Прогнози МВФ щодо курсу гривні не мають нічого спільного з реальністю

За негативним економічним сценарієм МВФ, у 2023—2026 роках гривня може девальвувати до 44,4−66,5 за долар. А за базовим — до 40,7−53,5 грн/$. На початку цього року реальний готівковий курс був близько 40,5−41 грн/$, а зміцнюватися українська валюта почала навесні і зараз тримається біля позначки 37,7−37,8 грн/$. На основі прогнозу МВФ курсову оцінку розрахував і опублікував керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій. «Мінфін» розпитав експерта про це і намагався більше дізнатися про його оцінку ситуації на валютному ринку.

Мінфін розмістив на аукціоні облігації на рекордні 28,5 мільярда

На аукціоні 9 травня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на рекордну суму цього року — 28,46 млрд грн в еквіваленті, що на 16,45 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 12,01 млрд грн.

Найкращий відгук квітня: як доступна іпотека 7% у Приватбанку перетворилася на непосильний тягар

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у квітні. Ним став клієнт Приватбанку під ніком NickT, який розповів свою історію оформлення іпотеки за пільговою ставкою 7% і несподіваного виключення з програми за рік через «зайві» 1,7 «квадратів». Досвід NickT може бути корисним іншим читачам «Мінфіну».

Арешти банківських рахунків клієнтів повертаються. Банки блокуватимуть картки

6 квітня набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану», томубанки повернуть арешти рахунків, накладені виконавчою службою через борги.

ФРС та ЄЦБ сказали своє слово щодо відсоткових ставок: чому золото продовжує зростати

Початок травня не приніс довгоочікуваного спокою на фінансові ринки. Політична, військова та економічна напруженість у світі лише посилилася, що позначилося і на ринку дорогоцінних металів. Як поводитимуться котирування на жовтий метал найближчі 3 місяці, розповість «Мінфін».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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mlp711141
mlp711141
9 травня 2023, 21:43
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Остаётся только отказываться от украинских банковских карт…
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