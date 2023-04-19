Банки у лютому підвищили іпотечні ставки — НБУ

Банки України в лютому 2023 року видали 126 іпотечних кредитів на загальну суму 169,8 млн грн. Про це йдеться в даних НБУ .

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Підвищення ставок

Про видачу нової іпотеки в лютому поінформували 4 банки, які переважно кредитували в межах державних програм підтримки кредитування виключно на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в лютому 8,3% (в січні — 7,5%).

Де видано найбільше кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у лютому видано в Києві та Київський області — 51 договір на загальну суму 77,5 млн грн (46% від загального обсягу), у Рівненській області — 10 договорів на 12,5 млн грн (7%), у Вінницькій області — 7 договорів на 9,8 млн грн (6%).