Банки України в лютому 2023 року видали 126 іпотечних кредитів на загальну суму 169,8 млн грн. Про це йдеться в даних НБУ.
Банки у лютому підвищили іпотечні ставки — НБУ
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Підвищення ставок
Про видачу нової іпотеки в лютому поінформували 4 банки, які переважно кредитували в межах державних програм підтримки кредитування виключно на вторинному ринку нерухомості.
Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в лютому 8,3% (в січні — 7,5%).
Де видано найбільше кредитів
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у лютому видано в Києві та Київський області — 51 договір на загальну суму 77,5 млн грн (46% від загального обсягу), у Рівненській області — 10 договорів на 12,5 млн грн (7%), у Вінницькій області — 7 договорів на 9,8 млн грн (6%).
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
клавиатуру рукой, что бы никто меня не ограбил. А потом взял с меня 6% комиссии…
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