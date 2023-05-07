В НБУ озвучили, коли в Україні подорожчає комуналка

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

7 травня 2023, 15:16 Читать на русском

В НБУ озвучили, коли в Україні подорожчає комуналка

У 2023 році тарифи на деякі комунальні послуги зміняться, але мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання буде скасовано ще не скоро. Підвищення тарифів на житлово-комунальні тарифи в Україні буде поетапним і триватиме кілька років. Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України за квітень 2023 року.

У 2023 році тарифи на деякі комунальні послуги зміняться, але мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання буде скасовано ще не скоро.
Фото: hvylya.net

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Звіт НБУ

Наголошується, що основним чинником зростання інфляції в Україні буде потреба приведення адміністративних цін і тарифів до їх економічно обґрунтованого рівня.

«Враховуючи високу соціальну значимість тарифів, очікується, що їх підвищення супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки. На прогнозному горизонті рівень адміністративної інфляції визначатиме насамперед урядові рішення щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ до ринкових рівнів у зв'язку з потребою усунення дисбалансів в енергетичному секторі», — наголошують експерти Національного банку.

Читайте: Нацкомпослуг двічі перерахує тарифи на воду: якими будуть нові ціни

При цьому прогноз НБУ враховує можливе підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів уже 2023 року.

«Припускається, що мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання завершиться лише наступного року. Це разом з подальшим подорожчанням тютюнової продукції внаслідок підвищення акцизів призведе до зростання вкладу адміністративної інфляції в ІСЦ у 2024−2025 роках», — сказано у звіті.

Підвищення тарифів

  • Раніше «Мінфін» писав, що у межах підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення вартість послуг для кожного окремого українського міста подорожчає по-різному. Інформацію про нові тарифи оприлюднила пресслужба Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг.

  • Також в Україні продовжують обговорювати питання щодо перегляду тарифу на світло для побутових споживачів. Остаточного рішення наразі немає.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+37
kadaad1988
kadaad1988
7 травня 2023, 17:21
#
Да, что еще можно ожидать от проходимцев, некомпетентных и ворья, которые пришли к власти после майдана 2014-го… Пока народ не поймет и не снесет из власти всю эту плесень тарифы будут расти в соответствии с хотелками барыг на которых все эти власти работают. Вопли про социальную защиту реально просто достали!!! У половины населения, которые в ней нуждаются нет к ней доступа! До майдана 2014-го фактически никому не нужна была эта помощь, потому, что и тарифы и доходы у населения были адекватные, но кучка проходимцев все это уничтожила!!!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами