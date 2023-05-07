В НБУ озвучили, коли в Україні подорожчає комуналка

У 2023 році тарифи на деякі комунальні послуги зміняться, але мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання буде скасовано ще не скоро. Підвищення тарифів на житлово-комунальні тарифи в Україні буде поетапним і триватиме кілька років. Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України за квітень 2023 року.

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Звіт НБУ

Наголошується, що основним чинником зростання інфляції в Україні буде потреба приведення адміністративних цін і тарифів до їх економічно обґрунтованого рівня.

«Враховуючи високу соціальну значимість тарифів, очікується, що їх підвищення супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки. На прогнозному горизонті рівень адміністративної інфляції визначатиме насамперед урядові рішення щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ до ринкових рівнів у зв'язку з потребою усунення дисбалансів в енергетичному секторі», — наголошують експерти Національного банку.

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При цьому прогноз НБУ враховує можливе підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів уже 2023 року.

«Припускається, що мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання завершиться лише наступного року. Це разом з подальшим подорожчанням тютюнової продукції внаслідок підвищення акцизів призведе до зростання вкладу адміністративної інфляції в ІСЦ у 2024−2025 роках», — сказано у звіті.

Підвищення тарифів