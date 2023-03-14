Нацкомпослуг двічі перерахує тарифи на воду: якими будуть нові ціни

У межах підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення вартість послуг для кожного окремого українського міста подорожчає по-різному. Інформацію про нові тарифи оприлюднила пресслужба Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг, пише Фокус.

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Як зміняться тарифи

За даними Нацкомісії, орієнтовно тарифи на воду будуть такими:

Причина зростання тарифів

Залишити тарифи на колишньому рівні, як вважають у комісії, більше неможливо. Серед причин:

підвищення витрат за електроенергію;

зростання вартості ремонтів та необхідність в оновленні водомереж;

скорочення кількості споживачів приблизно 10%.

Коли очікувати підвищення цін

Комісія планує підвищити тарифи у два етапи: спочатку 1 квітня і ще раз 1 липня. Питання про підвищення тарифів мають намір внести до порядку денного засідання комісії у формі відкритого слухання у березні.

Зазначається, що проєкти тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення уважно перевірили, тому перерахунок відповідає вимогам чинного законодавства.