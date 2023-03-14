У межах підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення вартість послуг для кожного окремого українського міста подорожчає по-різному. Інформацію про нові тарифи оприлюднила пресслужба Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг, пише Фокус.
Нацкомпослуг двічі перерахує тарифи на воду: якими будуть нові ціни
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Як зміняться тарифи
За даними Нацкомісії, орієнтовно тарифи на воду будуть такими:
Причина зростання тарифів
Залишити тарифи на колишньому рівні, як вважають у комісії, більше неможливо. Серед причин:
- підвищення витрат за електроенергію;
- зростання вартості ремонтів та необхідність в оновленні водомереж;
- скорочення кількості споживачів приблизно 10%.
Коли очікувати підвищення цін
Комісія планує підвищити тарифи у два етапи: спочатку 1 квітня і ще раз 1 липня. Питання про підвищення тарифів мають намір внести до порядку денного засідання комісії у формі відкритого слухання у березні.
Зазначається, що проєкти тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення уважно перевірили, тому перерахунок відповідає вимогам чинного законодавства.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 11
Особенно скорочення кількості споживачів приблизно 10%.)))))))))))))
А верить изданию Грановского — Кауфмана желания нет!
И напоминаю, как-то у нас в стране война, и ЗАПРЕЩЕНО во время военного положения и шесть месяцев после, пересматривать тарифы на ЖКХ, или что-то не так.