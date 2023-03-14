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14 березня 2023, 17:03 Читать на русском

Нацкомпослуг двічі перерахує тарифи на воду: якими будуть нові ціни

У межах підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення вартість послуг для кожного окремого українського міста подорожчає по-різному. Інформацію про нові тарифи оприлюднила пресслужба Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг, пише Фокус.

У межах підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення вартість послуг для кожного окремого українського міста подорожчає по-різному.
Фото: focus.ua

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Як зміняться тарифи

За даними Нацкомісії, орієнтовно тарифи на воду будуть такими:

Причина зростання тарифів

Залишити тарифи на колишньому рівні, як вважають у комісії, більше неможливо. Серед причин:

  • підвищення витрат за електроенергію;
  • зростання вартості ремонтів та необхідність в оновленні водомереж;
  • скорочення кількості споживачів приблизно 10%.

Коли очікувати підвищення цін

Комісія планує підвищити тарифи у два етапи: спочатку 1 квітня і ще раз 1 липня. Питання про підвищення тарифів мають намір внести до порядку денного засідання комісії у формі відкритого слухання у березні.

Зазначається, що проєкти тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення уважно перевірили, тому перерахунок відповідає вимогам чинного законодавства.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 11

+
+139
kadaad1988
kadaad1988
14 березня 2023, 18:04
#
Чего еще можно было ожидать от некомпетентной воровской власти!!!
+
+110
kiraks
kiraks
14 березня 2023, 18:24
#
Чудова причина: зниження кількості споживачів. Це проблеми водоканалів, а не користувачів.
+
+67
lohsuper
lohsuper
14 березня 2023, 18:28
#
Волки позорные Когда уже нажретесь Все вам мало. Подавитесь деньгами и подохнете как скоты
+
+53
Артем Сабуров
Артем Сабуров
14 березня 2023, 18:55
#
Пока ахметовских чиновников не начнут стрелять, дила нэ будэ.
+
+36
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
14 березня 2023, 21:12
#
Сколько не была цена, платить когда ели на еду хватает людям…
+
0
RobinG
RobinG
14 березня 2023, 22:25
#
Останній хто буде виїзджати повинен буде за всіх сплачувати?
+
+30
SZlats
SZlats
14 березня 2023, 22:57
#
Ну что дно пробито …
Особенно скорочення кількості споживачів приблизно 10%.)))))))))))))
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 березня 2023, 9:05
#
А можно реальную ссылку на «НКРЭКП» !!! Как-то вот просмотрел весь сайт и не нашел подобных заявлений!!!
А верить изданию Грановского — Кауфмана желания нет!
И напоминаю, как-то у нас в стране война, и ЗАПРЕЩЕНО во время военного положения и шесть месяцев после, пересматривать тарифы на ЖКХ, или что-то не так.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
15 березня 2023, 10:47
#
Зеленым глубоко плевать на все, что запрещено.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 березня 2023, 10:49
#
НЕ ПИШИ БРЕД! вопрос открытый -есть ссылка на НКРЭКП или есть статья в порохоботной «газете» Грановского?
+
0
kiraks
kiraks
15 березня 2023, 15:18
#
Повышение с лета на э/э было с 1,44 на 1,68 и ничего — народ схавал и видосики помогли. И плевать, что кому-то там запрещено
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