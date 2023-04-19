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19 квітня 2023, 11:33 Читать на русском

У Міненерго розповіли, чи подорожчає електрика для населення

В Україні продовжують обговорювати питання щодо перегляду тарифу на світло для побутових споживачів. Остаточного рішення наразі немає, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає «Інтерфакс-Україна».

В Україні продовжують обговорювати питання щодо перегляду тарифу на світло для побутових споживачів.
Фото: dw.com

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Нові тарифи

За словами чиновника, перегляд тарифів може допомогти відновити енергосистему після завданих РФ руйнувань і пошкоджень.

«Питання ще обговорюється. Але чого тільки не пишуть зараз: і 6 грн/кВт-год, і 8 грн/кВт-год. Будемо бачити», — сказав він.

Галущенко також додав, що змінювати тарифи необхідно в контексті підготовки генерації до нового осінньо-зимового періоду.

«Це може бути одним із рішень для відновлення енергосистеми. Тому що тут немає одного рішення. Був великий виклик, але ми втримали енергосистему. Важлива ремонтна кампанія, щоб пройти наступний осінньо-зимовий період», — наголосив міністр.

Що кажуть експерти

Юрій Корольчук, співзасновник Фонду енергетичних стратегій, каже, що сьогодні вартість електроенергії для населення нижча за тариф на розподіл електроенергії, який оплачують енергетичні компанії.

«Тариф на розподіл сьогодні десь у районі 2,2 грн. Тариф, якщо оцінювати всі витрати компаній, а саме так можна порахувати ринкову вартість, має бути в районі 5−7 гривень за кВт-годину. Спочатку він, звичайно, буде меншим, можуть підвищувати в 4 етапи, як було у 2014−2016 роках. Глобально йдеться про те, що ми маємо оплачувати майбутнє сектору атомної генерації», — розповів він.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 15

+
+162
godvinik
godvinik
19 квітня 2023, 11:43
#
Время войны повышать тарифы потому что хозяину надо на новую яхту и надо выполнять норму прибыли
+
+92
Vladimir Viktorovich
Vladimir Viktorovich
19 квітня 2023, 11:48
#
Слуги не народа иначе не умеют.
+
+77
Moonlighter
Moonlighter
19 квітня 2023, 12:37
#
Если у нас колоссальный избыток ээ, которую мы экспортируем в соседние страны, то чего эта ээ должно дорожать? Что поменялось в добыче ээ, чтоб повышать тарифы?
+
+77
VyacheslavVV
VyacheslavVV
19 квітня 2023, 13:10
#
Потому что кроме как украсть ничего не умеют. А потом прийдет условный Янукович 2, на выборах пообещает снизить и все дела. Могли бы дать акции с дивидендами дать на рынок под модернизацию собрали бы сразу и много. Но делится не хотят. Зачем если можно просто украсть у людей под прикрытием войны… Эта влада закапывает себя все глубже и глубже.
+
0
neverice
neverice
19 квітня 2023, 14:39
#
Бо електроенергію ніяк накопичувати. Тому її надлишок не впливає на ціни. Теоретично, при повноцінно працюючому ринку мав би впливати в рамках доби, але його у нас немає. Та і не може бути в умовах війни.
Тому, експорт тут якраз має сильно допомагати, бо грає роль мало не основного джерела прибутку для генеруючих компаній. Вони все ж таки не благодійні організації.
+
+15
yarg
yarg
19 квітня 2023, 15:06
#
Колоссального избытка нет. Это специфический товар — его производство нельзя увеличить или уменьшить «по щелчку пальцев». Сейчас уменьшилось потребление — и ее просто «сливают в землю». Потому и начался разговор об экспорте. Но при этом нужно восстанавливать разрушенное за прошлый год. И бесплатно это не делается. почему-то…
+
0
geese
geese
19 квітня 2023, 15:28
#
Вот на экспорте можно и заработать денюжку на восстановление. Если не брать то, что и партнёры оборудование и деньги на это же восстановление дали
+
+12
Rubi0
Rubi0
19 квітня 2023, 13:18
#
Странно это читать после новостей что мы начали экспорт атомной энергии в ЕС цена которой 3 копейки.
+
0
neverice
neverice
19 квітня 2023, 14:08
#
Експортується ж надлишок. У нас зараз не повноцінно ринкове формування ціни на електрику, відповідно, наявність надлишку ніяк не впливає на ціни, а лише «зливається в землю».
Тому, експорт якраз має компенсувати ріст тарифів, бо дозволяє компаніям додатково заробляти на ньому. А як там в результаті будуть проводитись всі ті взаєморозрахунки — подивимось. Та 5−7 грн — це явно забагато, фактично на рівні зеленого тарифу, який вважається «надприбутковим».
+
0
neverice
neverice
19 квітня 2023, 14:46
#
Доречі, про «дешеву» атомну енергетику є цікава стаття
https://www.epravda.com.ua/columns/2021/06/8/674770/

Згідно з якою, вона фактично є найдорожчою. Аж під 1,30 евро за кВт/г. Бо собівартість і ціна, за якою енергоатом змушений її продавати — то дві різні речі. А от зелена енергетика дійсно найдешевша, та у нас вважається найдорожчою.
+
0
geese
geese
19 квітня 2023, 15:29
#
Почитайте другие источники, где есть сравнение.
+
+15
yarg
yarg
19 квітня 2023, 15:07
#
Вас сказали что ее цена 3 копейки ? кто ? те кто говорили что газ украинской добычи имеет себестоимость 15 копеек за куб ? врунишки…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 квітня 2023, 15:19
#

Rubi0
«экспорт атомной энергии в ЕС цена которой 3 копейки»

Лишь бы что-то ляпнуть…
Себестоимость генерации была
не ниже 57 коп за КВт*час
в далёком 2020 году и на каждой
конкетной АЭС была своя.

+
+15
kiraks
kiraks
19 квітня 2023, 14:48
#
А чи вміє зевлада не красти, щоб не підвищуввти тарифи?.. Одним словом — велике крадівництво продовжується
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 квітня 2023, 15:36
#
Вся власть у нас в стране пронизана коррупцией и воровством,
ведь эти навыки детям с пелёнок прививают их родители ещё с садика,
затем со школы и конечно же закреляют в ВУЗе…
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