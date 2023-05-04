За підсумками I кварталу 2023 року оборот готівки в касах банків збільшився порівняно з відповідним періодом 2022 року. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ в телеграм-каналі.
Банки у I кварталі наростили обсяги касових оборотів
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Якими були обсяги касових оборотів банків
- 601,2 млрд грн — обсяг надходжень готівки до кас банків. Це на 22,6% більше, порівняно з аналогічним періодом торік;
- 565,2 млрд грн — обсяг видачі готівки із кас банків. Це на 3,7% більше, ніж за перший квартал 2022 року.
Топ-3 касових операцій з видачі готівки увійшли:
- операції клієнтів з використанням платіжних карток — 84,3%;
- підкріплення операторів поштового зв’язку — 4,1%;
- придбання іноземної валюти у клієнтів — 4%.
Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):
- операції клієнтів з використанням платіжних карток — 31,9%;
- торговельна виручка — 31,6%;
- виручка від усіх видів послуг — 17,6%.
Джерело: Мінфін
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