Головне за четвер: Ставка ЄЦБ, міжнародні резерви та депозитні ставки

Банки рухають депозитні ставки вгору, особливо це помітно на строкових вкладах терміном від 3 місяців. Що їх до того спонукало і чи вплине це на обсяг депозитних портфелів, дізнавався «Мінфін».

ЄЦБ всьоме поспіль підвищив ключову ставку

Європейський центробанк (ЄЦБ) підвищив ключову ставку на 25 базисних пунктів — з 3,5% до 3,75% — на засіданні у четвер, 4 травня. Це максимальний рівень ставки із 2008 року. ЄЦБ підняв ставки за позиками всьоме поспіль.

Рекорд за останні 11 років: Міжнародні резерви України зросли до $35,9 мільярда

Станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви за попередніми даними становили $35,9 млрд. Це оновлений рекордний рівень за останні 11 років. Упродовж квітня резерви зросли на 13% завдяки надходженням від міжнародних партнерів, подальшому зниженню обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірним борговим виплатам країни в іноземній валюті.

Як змінити Україну та які реформи потрібні Україні після війни (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить з Валентином Краснопьоровим, засновником просвітницька ініціатива «Останній Капіталіст» про таке: економіка України після розпаду СРСР, як руйнувалася економіка «червоних директорів», що нам треба зробити для того, щоб економіка працювала правильно, які реформи потрібні Україні після війни, найнеобхідніші реформи та що буде з курсом долара.

Олександр Куліков: Торгувати на європейських криптобіржах інкогніто більше не вдасться

Європарламент ухвалив закон щодо легалізації та регулювання криптоактивів у MiCA. Завдяки цьому ЄС стане першою великою юрисдикцією, де визначено правила торгівлі віртуальними активами. До чого готуватися ринку, які потрясіння чекають на інвесторів і коли в Україні запрацюють подібні правила, «Мінфіну» розповів заступник голови ради Професійної асоціації учасників ринку капіталу та деривативів (ПАРД) Олександр Куліков.