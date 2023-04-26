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26 квітня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за середу: заборона на гривневі перекази Wise, ставки за депозитами та оцінка стійкості банків

США визнали ризик підриву панування долара: що відбувається насправді

Захід ери світового панування долара — улюблена тема кремлівської пропаганди. Тому російські ЗМІ із задоволенням процитували заяву міністра фінансів США Джанет Йеллен про вплив санкцій проти країни-агресора на світову гегемонію долара, зроблену нею у телеінтерв'ю CNN. «Мінфін» розпитав на цю тему експертів і зібрав їхні очікування щодо зміни ролі долара у розрахунках та накопиченнях.

Банки планують підвищувати ставки за депозитами — НБУ

Строковість банківського фондування підвищилася вперше із запровадження опитування у 2021 році, і ця тенденція триватиме у наступні 12 місяців. Водночас банки прогнозують зростання ставок за депозитами. Про це свідчать результати щоквартального опитування банків про умови фондування, проведеного НБУ.

Міжнародна система Wise запровадила заборону на гривневі перекази українців

Система міжнародних грошових переказів Wise (раніше TransferWise) призупинила перерахування з гривневих рахунків для всіх своїх клієнтів. Про це на запит «Мінфіну» повідомив речник пресслужби цієї компанії. Він також нагадав, що раніше для наших громадян було запроваджено заборону на випуск нових карт Wise.

Великі банки ріжуть дохідність 3-місячних депозитів

Вже завтра, 27 квітня, НБУ оголосить своє рішення щодо ключової ставки. Це один із основних показників, на які орієнтуються банки при визначенні дохідності депозитів. Як змінюють свої пропозиції та скільки наразі платять своїм приватним клієнтам банки з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Нацбанк розпочинає оцінку стійкості банківської системи в умовах воєнного часу

Національний банк розпочинає оцінку стійкості банків та банківської системи для визначення реального стану банківського сектору. Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 квітня 2023 року в три етапи.

Джерело: Мінфін
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