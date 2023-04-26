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26 квітня 2023, 18:03 Читать на русском

Банки планують підвищувати ставки за депозитами — НБУ

Строковість банківського фондування підвищилася вперше із запровадження опитування у 2021 році, і ця тенденція триватиме у наступні 12 місяців. Водночас банки прогнозують зростання ставок за депозитами. Про це свідчать результати щоквартального опитування банків про умови фондування, проведеного НБУ.

Строковість банківського фондування підвищилася вперше із запровадження опитування у 2021 році, і ця тенденція триватиме у наступні 12 місяців.
Фото: universalbank.com.ua

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«Середня вартість фондування в І кварталі 2023 року, за оцінками респондентів, зросла. Фінустанови відзначали, що із започаткування опитування у 2021 році ставки за депозитами для фізосіб постійно зростали. У поточному опитуванні про зростання вартості залучень від населення звітували 93% банків, і це рекордне значення», — йдеться в повідомленні.

Респонденти й надалі очікують збільшення вартості коштів клієнтів у ІІ кварталі, переважно за депозитами населення.

Ціна оптового фондування, що включає випуск облігацій, залучення кредитів міжнародних фінансових організацій (МФО) чи материнських банків, довгострокового рефінансування тощо, також дещо зросте.

В НБУ зазначили, що обсяг банківського фондування у І кварталі в цілому збільшився. Про це також свідчать результати опитування, проте оцінки зростання обсягу зобов’язань є стриманішими порівняно з рекордними значеннями ІV кварталу 2022 року.

Фактори зростання коштів клієнтів

Визначальними факторами зростання коштів клієнтів, на думку респондентів, стали вищий рівень відсоткових ставок за депозитами й регуляторні вимоги. Додаткові чинники — наміри бізнесу змінити структуру фондування та пропозиції самих корпорацій.

Банки загалом очікують зростання залучень в ІІ кварталі як від домогосподарств, так і від корпорацій, проте обсяг оптового фондування не зміниться.

Щодо капіталу — його загальний обсяг за останні 12 місяців збільшився в переважної кількості банків, водночас у наступні 12 місяців очікується продовження цього тренду. Близько 80% респондентів відзначили зростання вартості капіталу в останні 12 місяців, проте надалі такого подорожчання не очікується.

Опитування

Опитування проводилося з 17 березня до 7 квітня 2023 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 26 фінансових установ, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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