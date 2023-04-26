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26 квітня 2023, 19:18 Читать на русском

Нацбанк розпочинає оцінку стійкості банків та банківської системи

Національний банк розпочинає оцінку стійкості банків та банківської системи для визначення реального стану банківського сектору. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк розпочинає оцінку стійкості банків та банківської системи для визначення реального стану банківського сектору.
Фото: bank.gov.ua

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«В умовах воєнного часу ця оцінка у 2023 році матиме низку особливостей», — йдеться в повідомленні.

Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 квітня поточного року в три етапи:

  • перший — включатиме оцінку якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, а також перевірку оцінки вартості майна, отриманого банком у заставу, та розрахунок нормативів достатності капіталу;
  • другий етап передбачає екстраполяцію результатів оцінки якості активів та прийнятності забезпечення на кредитні операції банку, що не потрапили у вибірку на першому етапі;
  • третій — оцінку показників діяльності банку за базовим сценарієм та визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу. Технічне завдання та модель оцінки прогнозних показників діяльності банку буде окремо оприлюднено на сторінках офіційного інтернет-представництва НБУ.

«У 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків. Це фінустанови, що є лідерами за сукупністю показників обсягу зважених на ризик-активів, депозитів та кредитів фізичних осіб. Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи», — зазначив регулятор.

Які банки проходитимуть оцінку у 2023 році

Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2023 році, буде оприлюднено до 31 березня 2024 року.

В НБУ нагадали, що проведення оцінки поточної ситуації в банківській системі та отримання інформації для визначення пріоритетів банківського нагляду передбачені Меморандумом з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
26 квітня 2023, 19:42
#
Мабуть прикриють знову декілька.
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0
Антон Марюхнич
Антон Марюхнич
26 квітня 2023, 19:54
#
Навпаки)) скажуть що усі дуже та дуже стабільні та стійкі))
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