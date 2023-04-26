Нацбанк розпочинає оцінку стійкості банків та банківської системи

Національний банк розпочинає оцінку стійкості банків та банківської системи для визначення реального стану банківського сектору. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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«В умовах воєнного часу ця оцінка у 2023 році матиме низку особливостей», — йдеться в повідомленні.

Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 квітня поточного року в три етапи:

перший — включатиме оцінку якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, а також перевірку оцінки вартості майна, отриманого банком у заставу, та розрахунок нормативів достатності капіталу;

другий етап передбачає екстраполяцію результатів оцінки якості активів та прийнятності забезпечення на кредитні операції банку, що не потрапили у вибірку на першому етапі;

третій — оцінку показників діяльності банку за базовим сценарієм та визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу. Технічне завдання та модель оцінки прогнозних показників діяльності банку буде окремо оприлюднено на сторінках офіційного інтернет-представництва НБУ.

«У 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків. Це фінустанови, що є лідерами за сукупністю показників обсягу зважених на ризик-активів, депозитів та кредитів фізичних осіб. Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи», — зазначив регулятор.

Які банки проходитимуть оцінку у 2023 році

Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2023 році, буде оприлюднено до 31 березня 2024 року.

В НБУ нагадали, що проведення оцінки поточної ситуації в банківській системі та отримання інформації для визначення пріоритетів банківського нагляду передбачені Меморандумом з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року.