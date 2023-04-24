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24 квітня 2023, 20:00 Читать на русском

Головне за понеділок: Оновлена наглядова рада Ощаду та напружений тиждень на валютному ринку

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Долар та євро наприкінці квітня: чи перетне курс «червоні лінії»

Останній робочий тиждень квітня на українському валютному ринку пройде досить напружено. Причому клієнтам банків і самим фінансистам доведеться вирішувати одночасно багато завдань, які суттєво впливають на курс.

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Джерело: Мінфін
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