Головне за понеділок: Оновлена наглядова рада Ощаду та напружений тиждень на валютному ринку
Кабінет міністрів призначив шість незалежних членів наступної наглядової ради Ощадбанку.
Кабмін встановив норму відрахування дивідендів для держкомпаній
Кабмін встановив для більшості підприємств з державною часткою базовий норматив відрахування прибутку, який спрямовується на виплату дивідендів за підсумками 2022 року, на рівні 50% — за умови спрямування 30% на відновлення пошкодженого майна та протидію російській агресії.
Долар та євро наприкінці квітня: чи перетне курс «червоні лінії»
Останній робочий тиждень квітня на українському валютному ринку пройде досить напружено. Причому клієнтам банків і самим фінансистам доведеться вирішувати одночасно багато завдань, які суттєво впливають на курс.
В Мінсоцполітики кажуть, що відрахування на накопичувальні пенсії треба збільшити до 10% зарплати
Для того, щоб надалі покрити всі необхідні видатки і зберегти кошти, до системи накопичувального пенсійного забезпечення потрібно відраховувати не менше 8−10% заробітку, оскільки передбачених законопроєктом 3% замало.
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