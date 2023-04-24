Головне за понеділок: Оновлена наглядова рада Ощаду та напружений тиждень на валютному ринку

Кабінет міністрів призначив шість незалежних членів наступної наглядової ради Ощадбанку.

Кабмін встановив норму відрахування дивідендів для держкомпаній

Кабмін встановив для більшості підприємств з державною часткою базовий норматив відрахування прибутку, який спрямовується на виплату дивідендів за підсумками 2022 року, на рівні 50% — за умови спрямування 30% на відновлення пошкодженого майна та протидію російській агресії.

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