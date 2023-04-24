Долар та євро наприкінці квітня: чи перетне курс «червоні лінії»

Останній робочий тиждень квітня на українському валютному ринку пройде досить напружено. Причому клієнтам банків і самим фінансистам доведеться вирішувати одночасно багато завдань, які суттєво впливають на курс.

З внутрішніх чинників варто відзначити, насамперед, швидке завершення місяця та необхідність закриття для багатьох компаній їх валютних та гривневих зобов'язань на звітну дату. Це активізує як покупців валюти, так і її продавців.

Як зростає попит на валюту на міжбанку

Попит на валюту на міжбанку зросте не тільки у компаній, а й у самих банків. Банкірам треба закривати свої операції за власною валютною позицією, щоб вийти на фінансовий результат з торгівлі валютою на перше число.

А багато банків нещодавно активно розпродавали свою власну валютну позицію для виконання нормативів резервування, що постійно підвищуються, в гривні на коррахунку в НБУ. Тепер їм треба відкупити цю валюту на міжбанку чи у Нацбанку, щоб мінімізувати свої валютні ризики.

Тож попит на валюту цього тижня буде стабільно високим.

А ось із клієнтською пропозицією буде все не так просто. Аграрії як основні постачальники валюти на міжбанк останнім часом вже скоротили свої продажі. По-перше, вони вже майже закрили свої гривневі потреби у фінансуванні нової посівної компанії.

А по-друге, історія із забороною багатьма країнами Європи імпорту значної частини українського зерна та іншої агропродукції, а також транзиту через ці країни нашого агроекспорту, та ще й у поєднанні з постійними перешкодами з боку Росії у нормальній роботі «зернового коридору», призводить до об'єктивного зниження припливу валютного виторгу від аграрного сектора до країни. І відповідно, до зниження пропозиції валюти на міжбанку.

Що робитиме Нацбанк

Це спричинить найближчим часом зростання обсягів необхідних інтервенцій з боку Нацбанку з продажу долара для покриття дефіциту пропозиції валюти на ринку.

Поки що трагедії в цьому немає. НБУ зараз має пристойний запас міцності у золотовалютних резервах, що виросли за рахунок міжнародної допомоги. Вони на 1.04.2023 року становили рекордні $31,878 млрд.

Але у разі тривалого «пробуксовування» проблеми забезпечення нормальної роботи українського агроекспорту, це створить додатковий тиск на курс на міжбанку вже в середньо- та довгостроковій перспективі, оскільки змусить Нацбанк ще активніше витрачати свої валютні резерви для утримання коридору 36,5686 — 36,9343 гривні за долар.

Як певне додаткове підстрахування для гривні на найближчий час можна відзначити те саме збільшення нормативу резервування для банків на коррахунку в Нацбанку. Вже з 11 травня банки будуть змушені знову збільшити суми заморожених коштів на своєму коррахунку в НБУ, що послабить тиск гривневого навісу на валютний ринок.

Оскільки для перегрупування своїх активів і пасивів банкам потрібен час, казначейства банків зараз зайняті в основному накопиченням додаткової гривневої ліквідності для вже швидкого виконання підвищеного з травня нормативу резервування.

Що ще може знизити тиск на гривню

Хтось із банків буде змушений просто скоротити свої вкладення в депозитні сертифікати Нацбанку, хтось уже досить давно й активно наголошує на залученні додаткових гривневих депозитів на строк від 3 місяців і підвищує для цього відсоткові ставки за вкладами. А хтось поступово затарюється бенчмарк-ОВДП, щоб скоротити саму розрахункову суму резервування.

І саме ці папери роблять зараз «основну погоду» щодо результатів аукціонів Мінфіну України з продажу військових облігацій та ОВДП на ринку. Наприклад, з паперів на 10,861 млрд. гривень, розміщених чиновниками на аукціоні 18 квітня, проданих бенчмарк-ОВДП було на 6,378 млрд. гривень, що становить майже 59% від усієї суми розміщення.

Цього тижня, у вівторок 25 квітня, Мінфін знову розміщуватиме на аукціоні бенчмарк-ОВДП, хоч і з уже звичними деякими обмеженнями за сумою:

У поєднанні з пропозицією Мінфіну щодо розміщення ще й валютних паперів, що традиційно збільшує гривневий еквівалент статистики розміщення на аукціоні, цього разу частина ресурсів із ринку також надійде до бюджету. Що, своєю чергою, теж знизить тиск на курс цього тижня.

Щоправда, той же Мінфін має також погасити 26 квітня гривневі папери та відсотки з випуску на 2,5 млрд гривень, а також виплатити відсотки ще за 7 випусками в гривні. А 27 квітня погасити ще й валютні облігації на суму понад $270,7 млн. Тому, швидше за все, значна частина коштів, отримана чиновниками після аукціону, піде на покриття відтоків 26 і 27 числа.

Як вплине на курс валютне послаблення НБУ для банків

На готівковому ринку останнє рішення НБУ щодо розширення можливостей банків здійснювати угоди з продажу готівкової іноземної валюти населенню поки що змінить ситуацію лише в досить малих обсягах.

Нагадаю суть: з 21 квітня при розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк може продати на валютному ринку, враховуватиметься не 100%, а 120% обсягу купівлі безготівкової валюти у населення, починаючи з 13 квітня 2022 року.

Чому це рішення Нацбанку поки що лише частково вплине на ринок?

Річ у тім, що в ті місяці війни, коли НБУ вже дозволив банкам працювати з населенням щодо повноцінних валютообмінних операцій, основна частина угод з купівлі у населення валюти йшла не через банки, а на готівковому ринку — через обмінники фінкомпаній.

Тобто, особливої революції у військові місяці за сумами купівлі безготівкової валюти у населення у банків не відбулося. Отже, і дуже принципового обсягу «додаткового послаблення» з боку Нацбанку для банків від цього рішення НБУ не відбудеться. Хоча загалом будь-яке послаблення з боку регулятора на валютному ринку це краще, ніж його відсутність.

Які зовнішні чинники вплинуть на курс

Зі зовнішніх факторів, все більший вплив на курсоутворення на нашому міжбанку з євро найближчим часом здійснюватиме засідання ФРС США та ЄЦБ з процентних ставок.

Вже 3 травня рішення ухвалить Федрезерв, а 4 травня — ЄЦБ. І це гарантує посилення валютних ралі по парі євро/долар весь цей тиждень, що негайно відбиватиметься на курсі євро щодо гривні в Україні. Хоча й минулого тижня там явно було «весело», а котирування пари знаходилися в межах від 1,0910 до 1,1030 доларів за євро. Але цей тиждень додасть ще більше роботи як міжнародним, так і місцевим спекулянтам.

Свій прогноз я не змінюю. ФРС востаннє перед завершенням циклу зростання ставок все ж таки підвищить відсоткову ставку ще на 0,25% — до 5,25% річних. А ось ЄЦБ може знову піти ва-банк і підвищити ключову ставку ще на 0,5% — до 4% річних. Інтрига щодо сміливості в поведінці ЄЦБ призведе до стрибків як пари євро/долар, так і опосередковано золота.

Стрибки пари євро/долар негайно відбиватимуться на курсі євро щодо гривні. Тому якщо на торгах безготівковий долар без будь-яких потрясінь залишиться в коридорі НБУ від 36,5686 до 36,9343 гривень, то курс безготівкового євро постійно підноситиме сюрпризи.

За моїми прогнозами, пара євро/долар перебуватиме в межах коридору від 1,09 до 1,1090 долара за євро, що призведе до коридору безготівковим євро на нашому міжбанку в межах від 39,85 до 40,96 гривень.

Прогноз курсу долара та євро на 24−28 квітня

Міжбанк:

На торгах безготівковий долар продовжуватиме перебувати в межах коридору від 36,5686 до 36,9343 гривень, а євро — у межах коридору від 39,85 до 40,96 гривень. Тенденція перевищення попиту на валюту над пропозицією посилиться і Нацбанк активно витрачатиме валюту для утримання курсу долара в межах вищевказаного коридору. За моїми оцінками, для цього йому доведеться витратити за ці дні близько $280−450 млн.

Готівковий ринок:

Певна тенденція щодо підвищення валютних цінників продовжиться. У зв'язку зі зростанням валютних ризиків на міжнародному ринку перед майбутніми засіданнями ФРС США та ЄЦБ, фінансистами дещо розширять свої спреди як по долару, так і по євро.

Спред по долару в більшості обмінників фінкомпаній і в касах банків цього тижня перебуватиме в межах від 20−25 копійок до 45−60 копійок, а спред євро власники обмінників фінкомпаній і банки встановлять у межах від 25−30 копійок до 1,10 гривні.

Курс готівкового долара у більшості банків у період з 24 по 28 квітня буде в межах коридору купівлі та продажу від 37,40 до 38,60 гривень.

А в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде від 37,50 до 38,50 грн.

Курс готівкового євро. У банках котирування готівкового євро цими днями при купівлі/продажу будуть у межах коридору від 40,40 до 42,15 грн.

А в обмінниках фінкомпаній курси євровалюти будуть знаходитися в межах коридору покупок та продажів від 40,90 до 42,10 грн.

Валютні ралі по парі євро/долар перед майбутніми засіданнями ФРС США та ЄЦБ змусять власників українських обмінників часто змінювати свої цінники протягом дня в залежності від поведінки євро на зовнішніх ринках.

Крім цього, збережеться додаткова «націнка за ризик» у межах 5−15 копійок на доларі та до 20 копійок на євро в міру наближення регіонів до зон бойових дій та до територій України, які підпадають під часті інтенсивні обстріли агресора.